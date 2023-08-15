https://sputniknews.com.tr/20230815/mali-gecici-cumhurbaskani-goita-rus-lider-putini-aradi-nijerdeki-durum-ele-alindi-1074667699.html
Mali geçici Cumhurbaşkanı Goita, Rus lider Putin’i aradı: 'Nijer’deki durum ele alındı'
Mali geçici Cumhurbaşkanı Goita, Rus lider Putin’i aradı: 'Nijer’deki durum ele alındı'
Mali geçici Cumhurbaşkanı Goita'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığı ve Nijer'deki durumun görüşüldüğü bildirildi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T17:06+0300
2023-08-15T17:06+0300
2023-08-15T17:10+0300
dünya
assimi goita
vladimir putin
telefon görüşmesi
afrika
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Mali tarafının girişimi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği ifade edildi.Açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin gelişimiyle ilgili bazı konuların ele alındığı belirtilirken, “Sahra-Sahel bölgesindeki duruma özel önem verildi. Özellikle, Nijer Cumhuriyeti’ndeki durumun yalnızca barışçıl siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının önemi vurgulandı” ifadesine yer verildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
assimi goita, vladimir putin, telefon görüşmesi, afrika
assimi goita, vladimir putin, telefon görüşmesi, afrika
Mali geçici Cumhurbaşkanı Goita, Rus lider Putin’i aradı: 'Nijer’deki durum ele alındı'
17:06 15.08.2023 (güncellendi: 17:10 15.08.2023) Abone ol
Mali geçici Cumhurbaşkanı Goita'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığı ve Nijer'deki durumun görüşüldüğü bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Mali tarafının girişimi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin gelişimiyle ilgili bazı konuların ele alındığı belirtilirken, “Sahra-Sahel bölgesindeki duruma özel önem verildi. Özellikle, Nijer Cumhuriyeti’ndeki durumun yalnızca barışçıl siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının önemi vurgulandı” ifadesine yer verildi.