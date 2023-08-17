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https://sputniknews.com.tr/20230817/eminonunde-denize-dusen-otobusu-kurtarma-calismalari-sirasinda-halat-koptu-1074715458.html
Eminönü'nde denize düşen otobüsü kurtarma çalışmaları sırasında halat koptu
Eminönü'nde denize düşen otobüsü kurtarma çalışmaları sırasında halat koptu
Eminönü’ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen Özel Halk Otobüsü'nü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T13:24+0300
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türkiye
eminönü
halat
otobüs
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Sabah saatlerinde Eminönü’ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen Özel Halk Otobüsü'nü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Balık adamlar yardımıyla suyun altındaki otobüse halatlar bağlandı. Suyun altındaki halatların diğer ucu ise karada bulunan vinçlere bağlandı. Vinçler yardımıyla yukarı çekildiği esnada halatın koptuğu anlar görüntülere yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230817/eminonunde-iett-otobusu-denize-dustu-1074708619.html
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eminönü, halat, otobüs
eminönü, halat, otobüs

Eminönü'nde denize düşen otobüsü kurtarma çalışmaları sırasında halat koptu

13:24 17.08.2023
© İHAOtobüs
Otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© İHA
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Eminönü’ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen Özel Halk Otobüsü'nü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği esnada suyun altındaki otobüse bağlanan halat vinç yardımıyla çekildiği esnada koptu.
Sabah saatlerinde Eminönü’ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen Özel Halk Otobüsü'nü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Balık adamlar yardımıyla suyun altındaki otobüse halatlar bağlandı. Suyun altındaki halatların diğer ucu ise karada bulunan vinçlere bağlandı.
Vinçler yardımıyla yukarı çekildiği esnada halatın koptuğu anlar görüntülere yansıdı.
otobüs denizde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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