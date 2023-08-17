https://sputniknews.com.tr/20230817/eminonunde-iett-otobusu-denize-dustu-1074708619.html

İstanbul Valiliği ve İBB'den denize düşen otobüsle ilgili art arda açıklama: Nedeni belli oldu

İstanbul Valiliği ve İBB'den denize düşen otobüsle ilgili art arda açıklama: Nedeni belli oldu

Eminönü’nde park halinde bulunan Özel Halk Otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T08:48+0300

2023-08-17T08:48+0300

2023-08-17T09:13+0300

türkiye

otobüs

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Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran Özel Halk Otobüsü denize düştü.Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09'da Emniyet haber merkezinden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur" ifadeleri yer aldı.İBB'den yapılan açıklamada ise "Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş Özel Halk Otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/iett-soforu-baska-iett-soforune-balta-ile-saldirdi-1072859051.html

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