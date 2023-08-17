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https://sputniknews.com.tr/20230817/eminonunde-denize-dusen-iett-otobusu-7-saatlik-calismanin-ardindan-cikarildi-1074719672.html
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı
İstanbul Eminönü'nde park halindeyken kayarak denize düşen boş İETT otobüsü sudan çıkarıldı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T16:31+0300
2023-08-17T16:31+0300
türkiye
iett
otobüs şöförü
eminönü
deniz
düşmek
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İETT garajındaki otobüs duraklarında park halinde olan ve boş özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.Denize düşen otobüs bir süre sonra suya gömüldü.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinçler de çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.İstanbul İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, denize dalarak otobüsün yerini tespit etti. Dalgıçlar daha sonra vince takılı olan halatları da otobüse bağladı.Vinç yardımıyla denizden çıkarılırken halatlardan birinin kopması üzerine otobüsün bir kısmı tekrar suya düştü.Otobüs, kopan halatın yeniden bağlanmasının ardından yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda karaya çıkarıldı.İBB şoför hakkında soruşturma başlattıBu arada İBB'nin otobüs şoförü hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.Olay yerine gelen İETT Genel Müdürü İrfan Demet, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.12'de garaja gelen otobüsü şoförün park ettiğini belirterek, şunları söyledi:İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız da araç içinde İETT tarafından takılan kamera sisteminin bulunduğunu, denizden çıkarıldıktan sonra olayın nasıl meydana geldiğinin anlaşılacağını aktardı.'Kumandaya bastım, araç hareket etti'Düşen otobüsün şoförü Ramazan Şahin, otobüsü park ettikten 20 dakika sonra aracın yanına geldiğini söyleyerek, "Kumandaya bastım kapıyı açmak için bir anda araç kendi hareket etti, ondan sonra durduramadık. Herhangi bir arızası yoktu. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Araç denize giderken arkadaşlarla gördük" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/eminonunde-denize-dusen-otobusu-kurtarma-calismalari-sirasinda-halat-koptu-1074715458.html
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denize düşen iette otobüsü çıkarıldı mı, iette otobüsü neden denize düştü, denize düşen iett otobüsü şoförü kim,
denize düşen iette otobüsü çıkarıldı mı, iette otobüsü neden denize düştü, denize düşen iett otobüsü şoförü kim,

Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı

16:31 17.08.2023
© AA / Cem TekkeşinoğluEminönü’nde park halindeyken freninin boşalmasıyla denize düşen İETT otobüsü vince bağlanan halatlar yardımıyla sudan çıkarıldı
Eminönü’nde park halindeyken freninin boşalmasıyla denize düşen İETT otobüsü vince bağlanan halatlar yardımıyla sudan çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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İstanbul Eminönü'nde park halindeyken kayarak denize düşen boş İETT otobüsü sudan çıkarıldı.
İETT garajındaki otobüs duraklarında park halinde olan ve boş özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.
Denize düşen otobüs bir süre sonra suya gömüldü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinçler de çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.
İstanbul İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, denize dalarak otobüsün yerini tespit etti. Dalgıçlar daha sonra vince takılı olan halatları da otobüse bağladı.
Vinç yardımıyla denizden çıkarılırken halatlardan birinin kopması üzerine otobüsün bir kısmı tekrar suya düştü.
Otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
TÜRKİYE
Eminönü'nde denize düşen otobüsü kurtarma çalışmaları sırasında halat koptu
13:24
Otobüs, kopan halatın yeniden bağlanmasının ardından yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda karaya çıkarıldı.

İBB şoför hakkında soruşturma başlattı

Bu arada İBB'nin otobüs şoförü hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
Olay yerine gelen İETT Genel Müdürü İrfan Demet, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.12'de garaja gelen otobüsü şoförün park ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Park ettiği esnada ilk tespitlerimize göre el frenini maalesef sürücümüz çekmiyor. Park ettikten 20 dakika sonra eğimin ve el freninin çekilmemiş olmasının etkisiyle araç hareket ediyor ve denize düşüyor. Aracımızda herhangi bir yolcumuz ve sürücümüz yoktu. Kazadan dolayı etkilenen herhangi bir yolcumuz ve vatandaşımız olmadı. Şu anda kurtarma çalışmalarımız, uzman ekiplerimizce titizlikle devam ediyor. Tahkikatımız devam ediyor. Özel halk otobüsü sürücümüzün toplu taşıma sertifikasına el koymuş bulunmaktayız. Tahkikat sonucuna göre tekrar değerlendirilecek. Kusurlu bulunduğu halde toplu taşıma sertifikası iptal edilecektir. "
İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız da araç içinde İETT tarafından takılan kamera sisteminin bulunduğunu, denizden çıkarıldıktan sonra olayın nasıl meydana geldiğinin anlaşılacağını aktardı.

'Kumandaya bastım, araç hareket etti'

Düşen otobüsün şoförü Ramazan Şahin, otobüsü park ettikten 20 dakika sonra aracın yanına geldiğini söyleyerek, "Kumandaya bastım kapıyı açmak için bir anda araç kendi hareket etti, ondan sonra durduramadık. Herhangi bir arızası yoktu. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Araç denize giderken arkadaşlarla gördük" dedi.
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