https://sputniknews.com.tr/20230817/antalyada-balyozla-ataturk-bustune-zarar-veren-kisi-yakalandi-1074724703.html

Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı

Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla saldıran kişi sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T21:34+0300

2023-08-17T21:34+0300

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türkiye

antalya

serik

saldırı

atatürk

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Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı.Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin O.G. olduğunu tespit etti.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirlenmişti.Olayın ardından zarar görülen büstün yerine Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yenisi yerleştirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230815/antalyada-ataturk-bustune-balyozla-saldiran-yuzu-maskeli-sahisin-yakalanmasi-calisma-baslatildi-1074666571.html

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