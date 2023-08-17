https://sputniknews.com.tr/20230817/antalyada-balyozla-ataturk-bustune-zarar-veren-kisi-yakalandi-1074724703.html
Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı
Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla saldıran kişi sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T21:34+0300
2023-08-17T21:34+0300
2023-08-17T21:34+0300
türkiye
antalya
serik
saldırı
atatürk
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Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı.Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin O.G. olduğunu tespit etti.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirlenmişti.Olayın ardından zarar görülen büstün yerine Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yenisi yerleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230815/antalyada-ataturk-bustune-balyozla-saldiran-yuzu-maskeli-sahisin-yakalanmasi-calisma-baslatildi-1074666571.html
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antalya, serik, saldırı, atatürk
antalya, serik, saldırı, atatürk
Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla saldıran kişi sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin O.G. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirlenmişti.
Olayın ardından zarar görülen büstün yerine Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yenisi yerleştirilmişti.