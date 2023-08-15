https://sputniknews.com.tr/20230815/antalyada-ataturk-bustune-balyozla-saldiran-yuzu-maskeli-sahisin-yakalanmasi-calisma-baslatildi-1074666571.html
Antalya'da Atatürk büstüne balyozla saldıran yüzü maskeli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı
Antalya'da Atatürk büstüne balyozla saldıran yüzü maskeli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından balyozla zarar verilen Atatürk büstü yenilendi. Şüphelinin yakalanması içinse çalışma başlatıldı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T16:22+0300
2023-08-15T16:22+0300
2023-08-15T16:25+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
atatürk büstü
antalya
balyoz
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Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar verildi.Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çalışma yaptı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirledi.Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okulun bahçesine yeni Atatürk büstü yerleştirildi.
türkiye
antalya
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mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, antalya, balyoz
mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, antalya, balyoz
Antalya'da Atatürk büstüne balyozla saldıran yüzü maskeli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı
16:22 15.08.2023 (güncellendi: 16:25 15.08.2023) Abone ol
Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından balyozla zarar verilen Atatürk büstü yenilendi. Şüphelinin yakalanması içinse çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar verildi.
Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çalışma yaptı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirledi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okulun bahçesine yeni Atatürk büstü yerleştirildi.