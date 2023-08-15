https://sputniknews.com.tr/20230815/antalyada-ataturk-bustune-balyozla-saldiran-yuzu-maskeli-sahisin-yakalanmasi-calisma-baslatildi-1074666571.html

Antalya'da Atatürk büstüne balyozla saldıran yüzü maskeli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Antalya'da Atatürk büstüne balyozla saldıran yüzü maskeli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından balyozla zarar verilen Atatürk büstü yenilendi. Şüphelinin yakalanması içinse çalışma başlatıldı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T16:22+0300

2023-08-15T16:22+0300

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türkiye

mustafa kemal atatürk

atatürk büstü

antalya

balyoz

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Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar verildi.Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çalışma yaptı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirledi.Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okulun bahçesine yeni Atatürk büstü yerleştirildi.

türkiye

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mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, antalya, balyoz