https://sputniknews.com.tr/20230817/ankarada-sicak-hava-mesai-saatleri-yeniden-duzenlendi-1074714254.html

Ankara'da sıcak hava: Mesai saatleri yeniden düzenlendi

Ankara'da sıcak hava: Mesai saatleri yeniden düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle çalışanlarının mesaisini yeniden düzenledi. Karara göre, arazide veya sahada görevli belediye... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T12:49+0300

2023-08-17T12:49+0300

2023-08-17T12:49+0300

yaşam

ankara

aşırı sıcaklar

mesai

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074091075_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_a434f11ccee3061e69d5b0c278996851.jpg

Ankara'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle belediye kararıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.Başkentte hava sıcaklığı 13 Ağustos itibarıyla 40 derecede civarında seyrediyor.Belediye tarafından alınan karara göre, günün en sıcak saatlerinde zorunlu durumlar dışında arazi ve saha personeli çalıştırılmayacak. Karar sıcaklar mevsim normallerine dönene kadar geçerli.

https://sputniknews.com.tr/20230816/asiri-sicaklar-dukkan-kapattirdi-camina-yazi-asti-1074684118.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, aşırı sıcaklar, mesai