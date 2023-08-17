https://sputniknews.com.tr/20230817/ankarada-sicak-hava-mesai-saatleri-yeniden-duzenlendi-1074714254.html
Ankara'da sıcak hava: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Ankara'da sıcak hava: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle çalışanlarının mesaisini yeniden düzenledi. Karara göre, arazide veya sahada görevli belediye... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T12:49+0300
2023-08-17T12:49+0300
2023-08-17T12:49+0300
yaşam
ankara
aşırı sıcaklar
mesai
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Ankara'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle belediye kararıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.Başkentte hava sıcaklığı 13 Ağustos itibarıyla 40 derecede civarında seyrediyor.Belediye tarafından alınan karara göre, günün en sıcak saatlerinde zorunlu durumlar dışında arazi ve saha personeli çalıştırılmayacak. Karar sıcaklar mevsim normallerine dönene kadar geçerli.
https://sputniknews.com.tr/20230816/asiri-sicaklar-dukkan-kapattirdi-camina-yazi-asti-1074684118.html
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ankara, aşırı sıcaklar, mesai
ankara, aşırı sıcaklar, mesai
Ankara'da sıcak hava: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle çalışanlarının mesaisini yeniden düzenledi. Karara göre, arazide veya sahada görevli belediye personeli sabah 10.30 ile 15.30 saatleri arasında çalıştırılmayacak.
Ankara'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle belediye kararıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Başkentte hava sıcaklığı 13 Ağustos itibarıyla 40 derecede civarında seyrediyor.
Belediye tarafından alınan karara göre, günün en sıcak saatlerinde zorunlu durumlar dışında arazi ve saha personeli çalıştırılmayacak. Karar sıcaklar mevsim normallerine dönene kadar geçerli.