https://sputniknews.com.tr/20230816/asiri-sicaklar-dukkan-kapattirdi-camina-yazi-asti-1074684118.html

Aşırı sıcaklar dükkan kapattırdı: Camına yazı astı

Aşırı sıcaklar dükkan kapattırdı: Camına yazı astı

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da bir fırıncı, sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı. Esnafın dükkanının camına astığı, "Aşırı sıcaktan... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T09:39+0300

2023-08-16T09:39+0300

2023-08-16T09:39+0300

türkiye

adana

aşırı sıcaklar

dükkan

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da sıcaklık gölgede 42 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü.Hal böyle olunca birçok vatandaş evinden dışarı çıkmamaya başladı. Kentte uzun yıllardır fırıncılık yapan Ramazan Şeker (44) ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki dükkanının camına, "Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, salı ve çarşamba kapalıyız" yazısını yazıp Mersin’e denize gitti.Mahalle sakinlerinde Halil Bolat, “Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 haftada yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti” dedi.'Aşırı sıcaklara dayanamadım'Zekeriye Şeker ise plajdan video paylaşarak, “11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Bende 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230816/meteoroloji-sicakligin-11-derece-birden-artacagi-illeri-uyardi-3-bolge-icin-saganak-alarmi-1074681061.html

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adana, aşırı sıcaklar, dükkan