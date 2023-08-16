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https://sputniknews.com.tr/20230816/meteoroloji-sicakligin-11-derece-birden-artacagi-illeri-uyardi-3-bolge-icin-saganak-alarmi-1074681061.html
Meteoroloji sıcaklığın 11 derece birden artacağı illeri uyardı: 3 bölge için sağanak alarmı
Meteoroloji sıcaklığın 11 derece birden artacağı illeri uyardı: 3 bölge için sağanak alarmı
Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak hava dalgası, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının mevsim... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T06:43+0300
2023-08-16T06:43+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler, bugün 40 dereceyi aşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ağustos’a ilişkin paylaştığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar, Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ile 11 derece üzerinde seyredecek.Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Balıkersir çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 34°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıSAKARYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 41°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis olayı bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkTOKAT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 29°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 44°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 44°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji sıcaklığın 11 derece birden artacağı illeri uyardı: 3 bölge için sağanak alarmı

06:43 16.08.2023
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA
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Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak hava dalgası, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi aşacağı tahmin edilirken 3 bölge için sağanak yağış uyarısı var.
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler, bugün 40 dereceyi aşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ağustos’a ilişkin paylaştığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar, Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ile 11 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Balıkersir çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
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Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı
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