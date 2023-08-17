https://sputniknews.com.tr/20230817/ak-parti-kaynaklari-suriyelilerin-geri-donusuyle-ilgili-calismalar-suruyor-1074717337.html

AK Parti kaynakları: Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çalışmalar sürüyor

AK Parti kaynakları: Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili eş zamanlı bir çalışma yürütüldüğü iddia... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T14:24+0300

2023-08-17T14:24+0300

2023-08-17T14:24+0300

türkiye

suriye

suriyeli

suriyeli mülteciler

suriyeli sığınmacılar

suriyeli göçmenler

göçmen

kaçak göçmen

göçmen çocuk

göçmen kaçakçılığı

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Bazı basın yayın organlarında, sığınmacıların geri gönderilmesi ve düzensiz göçle mücadele konusunda AK Parti Genel Merkezi, AK Parti Grubu ve İçişleri Bakanlığı arasında üçlü bir mekanizma oluşturulduğu iddia edilmişti. Bu mekanizma sayesinde hem uygulama hem de yasal adımların hızlandırılacağı habere konu edilmişti.Sputnik’in konuştuğu AK Parti kaynakları daha önce başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kaynaklar “Suriyelilerin geri dönüşüne yönelik daha önceki prensibimiz neyse aynı şekilde devam ediyoruz. Sığınmacıları güvenli bölgelere götürme konusunda çalışmalar sürüyor. Briket evler yapılıyor” ifadeleri kullandı.Suriyeli sığınmacıların dışında kaşan kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren AK Parti kaynakları “Suriyelilerin dışında gelenlerle ilgili son dönemde İçişleri Bakanlığı ciddi bir ciddi bir çalışma yürütüyor” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230807/selvi-turkiye-suriyeli-siginmacilarin-geri-gonderilmesi-konusunda-kararli-bir-politika-yurutuyor-1074442387.html

türkiye

suriye

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Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

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