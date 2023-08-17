https://sputniknews.com.tr/20230817/ak-parti-kaynaklari-suriyelilerin-geri-donusuyle-ilgili-calismalar-suruyor-1074717337.html
AK Parti kaynakları: Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çalışmalar sürüyor
AK Parti kaynakları: Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çalışmalar sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili eş zamanlı bir çalışma yürütüldüğü iddia... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T14:24+0300
2023-08-17T14:24+0300
2023-08-17T14:24+0300
türkiye
suriye
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
göçmen
kaçak göçmen
göçmen çocuk
göçmen kaçakçılığı
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Bazı basın yayın organlarında, sığınmacıların geri gönderilmesi ve düzensiz göçle mücadele konusunda AK Parti Genel Merkezi, AK Parti Grubu ve İçişleri Bakanlığı arasında üçlü bir mekanizma oluşturulduğu iddia edilmişti. Bu mekanizma sayesinde hem uygulama hem de yasal adımların hızlandırılacağı habere konu edilmişti.Sputnik’in konuştuğu AK Parti kaynakları daha önce başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kaynaklar “Suriyelilerin geri dönüşüne yönelik daha önceki prensibimiz neyse aynı şekilde devam ediyoruz. Sığınmacıları güvenli bölgelere götürme konusunda çalışmalar sürüyor. Briket evler yapılıyor” ifadeleri kullandı.Suriyeli sığınmacıların dışında kaşan kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren AK Parti kaynakları “Suriyelilerin dışında gelenlerle ilgili son dönemde İçişleri Bakanlığı ciddi bir ciddi bir çalışma yürütüyor” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/selvi-turkiye-suriyeli-siginmacilarin-geri-gonderilmesi-konusunda-kararli-bir-politika-yurutuyor-1074442387.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
suriye, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, göçmen, kaçak göçmen, göçmen çocuk, göçmen kaçakçılığı, ak parti, içişleri bakanlığı
suriye, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, göçmen, kaçak göçmen, göçmen çocuk, göçmen kaçakçılığı, ak parti, içişleri bakanlığı
AK Parti kaynakları: Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çalışmalar sürüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili eş zamanlı bir çalışma yürütüldüğü iddia edilmişti. AK Parti kaynakları daha önce başlatılan briket ev çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Bazı basın yayın organlarında, sığınmacıların geri gönderilmesi ve düzensiz göçle mücadele konusunda AK Parti Genel Merkezi, AK Parti Grubu ve İçişleri Bakanlığı arasında üçlü bir mekanizma oluşturulduğu iddia edilmişti. Bu mekanizma sayesinde hem uygulama hem de yasal adımların hızlandırılacağı habere konu edilmişti.
Sputnik’in konuştuğu AK Parti kaynakları daha önce başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kaynaklar “Suriyelilerin geri dönüşüne yönelik daha önceki prensibimiz neyse aynı şekilde devam ediyoruz. Sığınmacıları güvenli bölgelere götürme konusunda çalışmalar sürüyor. Briket evler yapılıyor” ifadeleri kullandı.
Suriyeli sığınmacıların dışında kaşan kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren AK Parti kaynakları “Suriyelilerin dışında gelenlerle ilgili son dönemde İçişleri Bakanlığı ciddi bir ciddi bir çalışma yürütüyor” değerlendirmesini yaptı.