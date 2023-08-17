https://sputniknews.com.tr/20230817/abdli-gazi-hoh-ukraynaya-modern-silahlar-rusyanin-eline-gecer-korkusuyla-verilmiyor-1074722273.html

ABD’li gazi Hoh: Ukrayna’ya modern silahlar, Rusya’nın eline geçer korkusuyla verilmiyor

ABD’li gazi Hoh: Ukrayna’ya modern silahlar, Rusya’nın eline geçer korkusuyla verilmiyor

ABD’li askeri uzman ve Irak Savaşı gazisi Hoh’un görüşüne göre, ABD’nin Ukrayna’ya modern askeri teçhizat vermemesinin sebebi, sadece Rusya değil Çin’in de... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T18:03+0300

2023-08-17T18:03+0300

2023-08-17T18:03+0300

judging freedom

matthew hoh

ukrayna krizi

himars

gps

rusya

abd

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ukrayna krizi

silah

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ABD’li askeri uzman ve Irak Savaşı gazisi Matthew Hoh, YouTube’da Judging Freedom kanalına açıklamasında, “Tam da bu yüzden Amerikalılar Ukrayna’ya Abrams tanklarını vermek istemiyordu. Şimdi yaklaşık 40 adet Abrams tankının ilk altısı Ukrayna’ya gelecek. Bunlar, Körfez Savaşı’ndan çok önce yapılan eski M1A1 modeli. Bence Ukraynalılara modern tanklarımızı vermememizin temel sebebi, ele geçirilmesini istemememiz. Abrams’ın zırhı çok sıkı korunan bir sır, bu yüzden Rusların bu zırhın nasıl çalıştığını anlaması ve kullanmasına izin verilmemeli” ifadesini kullandı.Benzer durumun GPS ile çalışan HIMARS füzeleri için de geçerli olduğunu anımsatan Hoh, Rus ordunun bu füzeleri bastırmayı öğrendiğini belirterek, “Bu yüzden ABD, Ukrayna’ya ATACMS balistik füzelerini vermekten korkuyor” dedi.Uzman, Rusların bu füzeleri nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenmenin dışında bu bilgiyi Çinlilere de verebileceğini belirterek, “Amerikalılar, Çin’le çatışma konusunu gerçekten endişe ediyor. Tam da bu yüzden Çinlilerin silahlarımız hakkında bir şeyler öğrenmesini istemiyoruz” diye kaydetti.

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judging freedom , matthew hoh, himars, gps, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah