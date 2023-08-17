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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abdli-gazi-hoh-ukraynaya-modern-silahlar-rusyanin-eline-gecer-korkusuyla-verilmiyor-1074722273.html
ABD’li gazi Hoh: Ukrayna’ya modern silahlar, Rusya’nın eline geçer korkusuyla verilmiyor
ABD’li gazi Hoh: Ukrayna’ya modern silahlar, Rusya’nın eline geçer korkusuyla verilmiyor
ABD’li askeri uzman ve Irak Savaşı gazisi Hoh’un görüşüne göre, ABD’nin Ukrayna’ya modern askeri teçhizat vermemesinin sebebi, sadece Rusya değil Çin’in de... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T18:03+0300
2023-08-17T18:03+0300
judging freedom
matthew hoh
ukrayna krizi
himars
gps
rusya
abd
ukrayna
ukrayna krizi
silah
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ABD’li askeri uzman ve Irak Savaşı gazisi Matthew Hoh, YouTube’da Judging Freedom kanalına açıklamasında, “Tam da bu yüzden Amerikalılar Ukrayna’ya Abrams tanklarını vermek istemiyordu. Şimdi yaklaşık 40 adet Abrams tankının ilk altısı Ukrayna’ya gelecek. Bunlar, Körfez Savaşı’ndan çok önce yapılan eski M1A1 modeli. Bence Ukraynalılara modern tanklarımızı vermememizin temel sebebi, ele geçirilmesini istemememiz. Abrams’ın zırhı çok sıkı korunan bir sır, bu yüzden Rusların bu zırhın nasıl çalıştığını anlaması ve kullanmasına izin verilmemeli” ifadesini kullandı.Benzer durumun GPS ile çalışan HIMARS füzeleri için de geçerli olduğunu anımsatan Hoh, Rus ordunun bu füzeleri bastırmayı öğrendiğini belirterek, “Bu yüzden ABD, Ukrayna’ya ATACMS balistik füzelerini vermekten korkuyor” dedi.Uzman, Rusların bu füzeleri nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenmenin dışında bu bilgiyi Çinlilere de verebileceğini belirterek, “Amerikalılar, Çin’le çatışma konusunu gerçekten endişe ediyor. Tam da bu yüzden Çinlilerin silahlarımız hakkında bir şeyler öğrenmesini istemiyoruz” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-basarisiz-oldu-1074720847.html
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judging freedom , matthew hoh, himars, gps, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah
judging freedom , matthew hoh, himars, gps, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah

ABD’li gazi Hoh: Ukrayna’ya modern silahlar, Rusya’nın eline geçer korkusuyla verilmiyor

18:03 17.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD’li askeri uzman ve Irak Savaşı gazisi Hoh’un görüşüne göre, ABD’nin Ukrayna’ya modern askeri teçhizat vermemesinin sebebi, sadece Rusya değil Çin’in de eline geçme ve bu ülkelerin gizli bilgilere ulaşma riski.
ABD’li askeri uzman ve Irak Savaşı gazisi Matthew Hoh, YouTube’da Judging Freedom kanalına açıklamasında, “Tam da bu yüzden Amerikalılar Ukrayna’ya Abrams tanklarını vermek istemiyordu. Şimdi yaklaşık 40 adet Abrams tankının ilk altısı Ukrayna’ya gelecek. Bunlar, Körfez Savaşı’ndan çok önce yapılan eski M1A1 modeli. Bence Ukraynalılara modern tanklarımızı vermememizin temel sebebi, ele geçirilmesini istemememiz. Abrams’ın zırhı çok sıkı korunan bir sır, bu yüzden Rusların bu zırhın nasıl çalıştığını anlaması ve kullanmasına izin verilmemeli” ifadesini kullandı.
Benzer durumun GPS ile çalışan HIMARS füzeleri için de geçerli olduğunu anımsatan Hoh, Rus ordunun bu füzeleri bastırmayı öğrendiğini belirterek, “Bu yüzden ABD, Ukrayna’ya ATACMS balistik füzelerini vermekten korkuyor” dedi.
Uzman, Rusların bu füzeleri nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenmenin dışında bu bilgiyi Çinlilere de verebileceğini belirterek, “Amerikalılar, Çin’le çatışma konusunu gerçekten endişe ediyor. Tam da bu yüzden Çinlilerin silahlarımız hakkında bir şeyler öğrenmesini istemiyoruz” diye kaydetti.
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