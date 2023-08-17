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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abdli-gazeteci-hersh-cia-blinkeni-kievin-karsi-saldirisinin-basarisizlik-ihtimaline-dair-uyardi-1074721146.html
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev'in karşı saldırısının başarısızlık ihtimaline dair uyardı
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev'in karşı saldırısının başarısızlık ihtimaline dair uyardı
ABD'li gazeteci Hersh, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olma ihtimali... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T17:18+0300
2023-08-17T17:18+0300
ukrayna
ukrayna krizi
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Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD yönetiminin Ukrayna ordusunun Haziran başından beri yürüttüğü karşı saldırının başarısız olacağı konusunda CIA'den bilgi aldığını yazdı.Blinken'ın Ukrayna'nın karşı saldırısının işe yaramadığını CIA'den öğrendiğini kaydeden Hersh, karşı saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'şovu' olarak niteleyerek Beyaz Saray yönetimindeki bazı isimlerin bu saçmalıklara inandığını kaydetti.Blinken'ın Vietnam Savaşı'nı sona erdiren 1973 Paris Barış Anlaşması'nı imzalayan selefi Henry Kissinger'ın rolünü üstlenmek istediğini belirten Hersh, ABD Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak buna benzer bir şey yapmak istediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-basarisiz-oldu-1074720847.html
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ukrayna, ukrayna krizi, seymour hersh, antony blinken, rusya, henry kissinger, abd, vladimir zelenskiy, cia, uyarı, saldırı, başarısızlık, başarısız

ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev'in karşı saldırısının başarısızlık ihtimaline dair uyardı

17:18 17.08.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBCIA
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD'li gazeteci Hersh, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olma ihtimali konusunda uyardığını ifade etti.
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD yönetiminin Ukrayna ordusunun Haziran başından beri yürüttüğü karşı saldırının başarısız olacağı konusunda CIA'den bilgi aldığını yazdı.

Blinken'ın Ukrayna'nın karşı saldırısının işe yaramadığını CIA'den öğrendiğini kaydeden Hersh, karşı saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'şovu' olarak niteleyerek Beyaz Saray yönetimindeki bazı isimlerin bu saçmalıklara inandığını kaydetti.

Blinken'ın Vietnam Savaşı'nı sona erdiren 1973 Paris Barış Anlaşması'nı imzalayan selefi Henry Kissinger'ın rolünü üstlenmek istediğini belirten Hersh, ABD Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak buna benzer bir şey yapmak istediğini söyledi.
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