https://sputniknews.com.tr/20230817/abdli-gazeteci-hersh-cia-blinkeni-kievin-karsi-saldirisinin-basarisizlik-ihtimaline-dair-uyardi-1074721146.html
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev'in karşı saldırısının başarısızlık ihtimaline dair uyardı
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev'in karşı saldırısının başarısızlık ihtimaline dair uyardı
ABD'li gazeteci Hersh, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olma ihtimali... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T17:18+0300
2023-08-17T17:18+0300
2023-08-17T17:18+0300
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
seymour hersh
antony blinken
rusya
henry kissinger
abd
vladimir zelenskiy
cia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/0b/1043555113_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_fd846263456077029be69ef3914fc032.jpg
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD yönetiminin Ukrayna ordusunun Haziran başından beri yürüttüğü karşı saldırının başarısız olacağı konusunda CIA'den bilgi aldığını yazdı.Blinken'ın Ukrayna'nın karşı saldırısının işe yaramadığını CIA'den öğrendiğini kaydeden Hersh, karşı saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'şovu' olarak niteleyerek Beyaz Saray yönetimindeki bazı isimlerin bu saçmalıklara inandığını kaydetti.Blinken'ın Vietnam Savaşı'nı sona erdiren 1973 Paris Barış Anlaşması'nı imzalayan selefi Henry Kissinger'ın rolünü üstlenmek istediğini belirten Hersh, ABD Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak buna benzer bir şey yapmak istediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-basarisiz-oldu-1074720847.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/0b/1043555113_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_eb4a42a2bc483c952157cb4b2e8699b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, seymour hersh, antony blinken, rusya, henry kissinger, abd, vladimir zelenskiy, cia, uyarı, saldırı, başarısızlık, başarısız
ukrayna, ukrayna krizi, seymour hersh, antony blinken, rusya, henry kissinger, abd, vladimir zelenskiy, cia, uyarı, saldırı, başarısızlık, başarısız
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev'in karşı saldırısının başarısızlık ihtimaline dair uyardı
Abone ol
ABD'li gazeteci Hersh, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olma ihtimali konusunda uyardığını ifade etti.
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD yönetiminin Ukrayna ordusunun Haziran başından beri yürüttüğü karşı saldırının başarısız olacağı konusunda CIA'den bilgi aldığını yazdı.
Blinken'ın Ukrayna'nın karşı saldırısının işe yaramadığını CIA'den öğrendiğini kaydeden Hersh, karşı saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'şovu' olarak niteleyerek Beyaz Saray yönetimindeki bazı isimlerin bu saçmalıklara inandığını kaydetti.
Blinken'ın Vietnam Savaşı'nı sona erdiren 1973 Paris Barış Anlaşması'nı imzalayan selefi Henry Kissinger'ın rolünü üstlenmek istediğini belirten Hersh, ABD Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak buna benzer bir şey yapmak istediğini söyledi.