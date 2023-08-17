https://sputniknews.com.tr/20230817/abd-medyasi-ingiliz-bankalar-ukraynayla-ticaret-yapan-sirketlerin-hesaplarini-engelliyor-1074704835.html

ABD medyası: İngiliz bankalar, Ukrayna’yla ticaret yapan şirketlerin hesaplarını engelliyor

ABD medyası: İngiliz bankalar, Ukrayna’yla ticaret yapan şirketlerin hesaplarını engelliyor

Politico, İngiltere’de bankaların, Ukrayna ile ticaretin kara para aklamada kullanılabileceği gerekçesiyle bu ticarete katılan yerel şirketlerin hesaplarını... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T01:31+0300

2023-08-17T01:31+0300

2023-08-17T01:31+0300

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Haberde, İngiliz Ukrayna Ticaret Odası’nın mektubundan bir parça yayınlandı. Mektupta, “Ukrayna ile tek bir işlem bile hesapların kapanmasına neden olabilir. Şirket, Ukrayna’yla türü ne olursa olsun ticaret yapmayı düşünüyorsa bankalar genellikle hesap açmayı bile reddediyor” ifadesi yer aldı.Halihazırda İngiliz Ukrayna Ticaret Odası’nın mektubu İngiltere Maliye Bakanlığı tarafından inceleniyor.İngiliz Ukrayna Ticaret Odası Başkanı Bate Toms, “İngiltere ve Ukrayna arasındaki ticaret, küçük ve orta ölçekli işletmeler için imkansız hale gelirse İngiltere ve Ukrayna ekonomileri zarar görecek. Bu da Ukrayna’nın savunmasını finanse etme yeteneğine zarar verecek ve Ukrayna’yı yabancı yardıma daha da bağımlı hale getirecek” açıklamasında bulundu.İngiliz bankaların, İngiltere’nin yolsuzlukla mücadele hükümlerine uyduğu anımsatıldı. Bu hükümlere göre, Ukrayna yolsuzlukla mücadele önlemleri açısından uzun süredir “müşterilerin işlemleri için riskli yargı alanı” olarak gösteriliyor.Birkaç İngiliz bankanın temsilcileri, Ukrayna’yla ticareti yasaklamadıklarını, lakin işlemleri tamamen doğrulanana kadar onaylamadıklarını anlattı. İşlemlerin doğrulanması ve bankalarda onaylanması sürecindeki gecikmeler, Ukrayna’da devam eden çatışmalarla ilişkilendirildi.

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