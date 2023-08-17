Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
SESLİ HABER
Zelenski hepsini görevden aldı: Rüşvet yediler
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası uyardı: 2008 tekrarlanabilir
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay'a gönderilen Luna-25'ten ilk haberler geldi
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abd-medyasi-ingiliz-bankalar-ukraynayla-ticaret-yapan-sirketlerin-hesaplarini-engelliyor-1074704835.html
ABD medyası: İngiliz bankalar, Ukrayna’yla ticaret yapan şirketlerin hesaplarını engelliyor
ABD medyası: İngiliz bankalar, Ukrayna’yla ticaret yapan şirketlerin hesaplarını engelliyor
Politico, İngiltere’de bankaların, Ukrayna ile ticaretin kara para aklamada kullanılabileceği gerekçesiyle bu ticarete katılan yerel şirketlerin hesaplarını... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T01:31+0300
2023-08-17T01:31+0300
dünya
abd
abd
abd medyası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061713679_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f99674bff1938750008ddae93df8aea3.jpg
Haberde, İngiliz Ukrayna Ticaret Odası’nın mektubundan bir parça yayınlandı. Mektupta, “Ukrayna ile tek bir işlem bile hesapların kapanmasına neden olabilir. Şirket, Ukrayna’yla türü ne olursa olsun ticaret yapmayı düşünüyorsa bankalar genellikle hesap açmayı bile reddediyor” ifadesi yer aldı.Halihazırda İngiliz Ukrayna Ticaret Odası’nın mektubu İngiltere Maliye Bakanlığı tarafından inceleniyor.İngiliz Ukrayna Ticaret Odası Başkanı Bate Toms, “İngiltere ve Ukrayna arasındaki ticaret, küçük ve orta ölçekli işletmeler için imkansız hale gelirse İngiltere ve Ukrayna ekonomileri zarar görecek. Bu da Ukrayna’nın savunmasını finanse etme yeteneğine zarar verecek ve Ukrayna’yı yabancı yardıma daha da bağımlı hale getirecek” açıklamasında bulundu.İngiliz bankaların, İngiltere’nin yolsuzlukla mücadele hükümlerine uyduğu anımsatıldı. Bu hükümlere göre, Ukrayna yolsuzlukla mücadele önlemleri açısından uzun süredir “müşterilerin işlemleri için riskli yargı alanı” olarak gösteriliyor.Birkaç İngiliz bankanın temsilcileri, Ukrayna’yla ticareti yasaklamadıklarını, lakin işlemleri tamamen doğrulanana kadar onaylamadıklarını anlattı. İşlemlerin doğrulanması ve bankalarda onaylanması sürecindeki gecikmeler, Ukrayna’da devam eden çatışmalarla ilişkilendirildi.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061713679_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_9887fe7083e334dd5540d59ae470d7b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, abd medyası
abd, abd, abd medyası

ABD medyası: İngiliz bankalar, Ukrayna’yla ticaret yapan şirketlerin hesaplarını engelliyor

01:31 17.08.2023
© AAİngiltere Merkez Bankası (BoE)
İngiltere Merkez Bankası (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Politico, İngiltere’de bankaların, Ukrayna ile ticaretin kara para aklamada kullanılabileceği gerekçesiyle bu ticarete katılan yerel şirketlerin hesaplarını engellediğini yazdı.
Haberde, İngiliz Ukrayna Ticaret Odası’nın mektubundan bir parça yayınlandı. Mektupta, “Ukrayna ile tek bir işlem bile hesapların kapanmasına neden olabilir. Şirket, Ukrayna’yla türü ne olursa olsun ticaret yapmayı düşünüyorsa bankalar genellikle hesap açmayı bile reddediyor” ifadesi yer aldı.
Halihazırda İngiliz Ukrayna Ticaret Odası’nın mektubu İngiltere Maliye Bakanlığı tarafından inceleniyor.
İngiliz Ukrayna Ticaret Odası Başkanı Bate Toms, “İngiltere ve Ukrayna arasındaki ticaret, küçük ve orta ölçekli işletmeler için imkansız hale gelirse İngiltere ve Ukrayna ekonomileri zarar görecek. Bu da Ukrayna’nın savunmasını finanse etme yeteneğine zarar verecek ve Ukrayna’yı yabancı yardıma daha da bağımlı hale getirecek” açıklamasında bulundu.
İngiliz bankaların, İngiltere’nin yolsuzlukla mücadele hükümlerine uyduğu anımsatıldı. Bu hükümlere göre, Ukrayna yolsuzlukla mücadele önlemleri açısından uzun süredir “müşterilerin işlemleri için riskli yargı alanı” olarak gösteriliyor.
Birkaç İngiliz bankanın temsilcileri, Ukrayna’yla ticareti yasaklamadıklarını, lakin işlemleri tamamen doğrulanana kadar onaylamadıklarını anlattı. İşlemlerin doğrulanması ve bankalarda onaylanması sürecindeki gecikmeler, Ukrayna’da devam eden çatışmalarla ilişkilendirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала