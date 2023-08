15 kozmetik firmasına soruşturma

https://sputniknews.com.tr/20230817/15-kozmetik-firmasina-sorusturma-1074715149.html

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faailyet gösteren 15 şirket için soruturma başlattı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında soruşturma açtı.Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle kanun maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Bu kapsamda CHI Kozmetik İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ, Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti., Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti., SB Grup Kozmetik AŞ, Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ, ELCA Kozmetik Limited Şirketi, Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ, Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret AŞ, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ, Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. AŞ, Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ, L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ, Neolife İthalat İhracat AŞ, Rebul JCR Kozmetik Paz. AŞ ve Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

