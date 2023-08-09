Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete 628 milyon lira para cezası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230809/rekabet-kurulundan-4-sirkete-628-milyon-lira-para-cezasi-1074497625.html
Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete 628 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete 628 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle elektronik ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteren 4 şirkete toplam 628... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T12:03+0300
2023-08-09T12:03+0300
türkiye
rekabet
rekabet kurulu
beyaz eşya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1e/1053287741_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_888929fa879fa8b1d2cafc1968291f2a.jpg
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketlerin yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı.Buna göre, Kurul, toplanan delilleri, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve incelenen dosya kapsamını dikkate alarak, Arçelik Pazarlama AŞ'nin ilgili Kanun'u ihlal ettiğini değerlendirerek, adı geçen teşebbüse 365 milyon 379 bin 161,06 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.Kurul, ayrıca, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 227 milyon 161 bin 142,04 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ'ye de 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.Böylece, söz konusu 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rekabet-kurumu-sesli-kitap-uygulamasi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1074378391.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1e/1053287741_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_613d22e2584b1f99d769aaed4b341a59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rekabet, rekabet kurulu, beyaz eşya
rekabet, rekabet kurulu, beyaz eşya

Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete 628 milyon lira para cezası

12:03 09.08.2023
© AABeyaz eşya
Beyaz eşya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle elektronik ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteren 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketlerin yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı.
Buna göre, Kurul, toplanan delilleri, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve incelenen dosya kapsamını dikkate alarak, Arçelik Pazarlama AŞ'nin ilgili Kanun'u ihlal ettiğini değerlendirerek, adı geçen teşebbüse 365 milyon 379 bin 161,06 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kurul, ayrıca, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 227 milyon 161 bin 142,04 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ'ye de 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.
Böylece, söz konusu 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verildi.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu sesli kitap uygulaması hakkında soruşturma başlattı
4 Ağustos, 16:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала