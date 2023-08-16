https://sputniknews.com.tr/20230816/zelenskiyin-ofisi-rus-ihalar-ordumuz-icin-sorun-olusturuyor-1074698119.html

Zelenskiy’in Ofisi: Rus İHA’lar ordumuz için sorun oluşturuyor

Zelenskiy’in Ofisi: Rus İHA’lar ordumuz için sorun oluşturuyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Ukraynalı askerlerin ülke lideri Vladimir Zelenskiy’e, Rus insansız hava araçlarının (İHA) oluşturduğu... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T16:50+0300

2023-08-16T16:50+0300

2023-08-16T16:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rusya

andrey yermak

insansız hava aracı (iha)

zaporojye

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Telegram paylaşımında, “Askerlerden, başta Lantset taarruz İHA’sı ve Orlan keşif İHA’sı olmak üzere Rus İHA’larının kuvvetlerimiz için oluşturduğu sorunları duydum. Bu, göz ardı etmeye hakkımız olmayan bir tehdit. Dikkate aldım” diye yazdı.Yermak, Ukrayna ordusunun uzun zamandır Rus İHA’ları incelediğini ve tüm bilgileri ortak ülkelerle paylaştıklarını söyledi. Ukraynalı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Zaporojye bölgesine düzenlediği ziyaret sırasında Ukraynalı askerler ona, Rus İHA’ların oluşturduğu sorunlardan bahsetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230814/norvec-ukraynaya-degeri-70-milyon-dolari-asan-anti-iha-sistemi-tedarik-edecek-1074640659.html

ukrayna

rusya

zaporojye

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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, andrey yermak, insansız hava aracı (iha), zaporojye