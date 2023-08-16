https://sputniknews.com.tr/20230816/zelenskiyin-ofisi-rus-ihalar-ordumuz-icin-sorun-olusturuyor-1074698119.html
Zelenskiy’in Ofisi: Rus İHA’lar ordumuz için sorun oluşturuyor
Zelenskiy’in Ofisi: Rus İHA’lar ordumuz için sorun oluşturuyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Ukraynalı askerlerin ülke lideri Vladimir Zelenskiy’e, Rus insansız hava araçlarının (İHA) oluşturduğu... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T16:50+0300
2023-08-16T16:50+0300
2023-08-16T16:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
andrey yermak
insansız hava aracı (iha)
zaporojye
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Telegram paylaşımında, “Askerlerden, başta Lantset taarruz İHA’sı ve Orlan keşif İHA’sı olmak üzere Rus İHA’larının kuvvetlerimiz için oluşturduğu sorunları duydum. Bu, göz ardı etmeye hakkımız olmayan bir tehdit. Dikkate aldım” diye yazdı.Yermak, Ukrayna ordusunun uzun zamandır Rus İHA’ları incelediğini ve tüm bilgileri ortak ülkelerle paylaştıklarını söyledi. Ukraynalı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Zaporojye bölgesine düzenlediği ziyaret sırasında Ukraynalı askerler ona, Rus İHA’ların oluşturduğu sorunlardan bahsetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230814/norvec-ukraynaya-degeri-70-milyon-dolari-asan-anti-iha-sistemi-tedarik-edecek-1074640659.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, andrey yermak, insansız hava aracı (iha), zaporojye
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, andrey yermak, insansız hava aracı (iha), zaporojye
Zelenskiy’in Ofisi: Rus İHA’lar ordumuz için sorun oluşturuyor
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Ukraynalı askerlerin ülke lideri Vladimir Zelenskiy’e, Rus insansız hava araçlarının (İHA) oluşturduğu sorunlardan bahsettiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak
, Telegram
paylaşımında, “Askerlerden, başta Lantset taarruz İHA’sı ve Orlan keşif İHA’sı olmak üzere Rus İHA’larının kuvvetlerimiz için oluşturduğu sorunları duydum. Bu, göz ardı etmeye hakkımız olmayan bir tehdit. Dikkate aldım”
diye yazdı.
Yermak, Ukrayna ordusunun uzun zamandır Rus İHA’ları incelediğini ve tüm bilgileri ortak ülkelerle paylaştıklarını söyledi. Ukraynalı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Zaporojye bölgesine düzenlediği ziyaret sırasında Ukraynalı askerler ona, Rus İHA’ların oluşturduğu sorunlardan bahsetmişti.