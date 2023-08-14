https://sputniknews.com.tr/20230814/norvec-ukraynaya-degeri-70-milyon-dolari-asan-anti-iha-sistemi-tedarik-edecek-1074640659.html

Norveç, Ukrayna'ya değeri 70 milyon doları aşan anti-İHA sistemi tedarik edecek

Norveç, Ukrayna'ya değeri 70 milyon doları aşan anti-İHA sistemi tedarik edecek

Norveçli uluslararası teknoloji grubu Kongsberg Gruppen’in Ukrayna'ya 740 milyon Norveç kronu (70.8 milyon USD) değerinde bir anti-İHA sistemi tedarik edeceği... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T17:52+0300

2023-08-14T17:52+0300

2023-08-14T17:52+0300

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ukrayna

ukrayna krizi

anti-iha

bjorn arild gram

cortex typhon c-uas

stockholm

silah yardımı

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Norveç hükümeti basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Kongsberg Defence & Aerospace şirketi, Ukrayna'ya 740 milyon Norveç kronu (70.8 milyon USD) değerinde bir anti-İHA sistemi tedarik edecek.Açıklamada, “Kongsberg Defence & Aerospace, Ukrayna'ya yeni geliştirilen bir anti-İHA sistemi tedarik etmek üzere 740 milyon Norveç kronu tutarında sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram’a göre Cortex Typhon C-UAS olarak adlandırılan bu sistem, Ukrayna'nın İHA’larla mücadele kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirecek.Teçhizatın tedarikinin, ana katkıyı Stockholm'ün sağladığı İngiltere liderliğindeki Ukrayna için Uluslararası Fon (IFU) aracılığıyla finanse edildiği kaydedildi.Daha önce AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rus İzvestiya gazetesine demecinde birliğin Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya sağladığı toplam yardımın 20 milyar euroya ulaştığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230814/ab-harekatin-baslangicindan-bu-yana-ukraynaya-toplamda-20-milyar-euro-yardim-saglandi-1074633715.html

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norveç, ukrayna, ukrayna krizi, anti-iha, bjorn arild gram, cortex typhon c-uas, stockholm, silah yardımı, rusya