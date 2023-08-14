https://sputniknews.com.tr/20230814/norvec-ukraynaya-degeri-70-milyon-dolari-asan-anti-iha-sistemi-tedarik-edecek-1074640659.html
Norveç, Ukrayna'ya değeri 70 milyon doları aşan anti-İHA sistemi tedarik edecek
Norveç, Ukrayna'ya değeri 70 milyon doları aşan anti-İHA sistemi tedarik edecek
Norveçli uluslararası teknoloji grubu Kongsberg Gruppen’in Ukrayna'ya 740 milyon Norveç kronu (70.8 milyon USD) değerinde bir anti-İHA sistemi tedarik edeceği... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T17:52+0300
2023-08-14T17:52+0300
2023-08-14T17:52+0300
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ukrayna krizi
anti-iha
bjorn arild gram
cortex typhon c-uas
stockholm
silah yardımı
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Norveç hükümeti basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Kongsberg Defence & Aerospace şirketi, Ukrayna'ya 740 milyon Norveç kronu (70.8 milyon USD) değerinde bir anti-İHA sistemi tedarik edecek.Açıklamada, “Kongsberg Defence & Aerospace, Ukrayna'ya yeni geliştirilen bir anti-İHA sistemi tedarik etmek üzere 740 milyon Norveç kronu tutarında sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram’a göre Cortex Typhon C-UAS olarak adlandırılan bu sistem, Ukrayna'nın İHA’larla mücadele kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirecek.Teçhizatın tedarikinin, ana katkıyı Stockholm'ün sağladığı İngiltere liderliğindeki Ukrayna için Uluslararası Fon (IFU) aracılığıyla finanse edildiği kaydedildi.Daha önce AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rus İzvestiya gazetesine demecinde birliğin Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya sağladığı toplam yardımın 20 milyar euroya ulaştığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230814/ab-harekatin-baslangicindan-bu-yana-ukraynaya-toplamda-20-milyar-euro-yardim-saglandi-1074633715.html
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norveç, ukrayna, ukrayna krizi, anti-iha, bjorn arild gram, cortex typhon c-uas, stockholm, silah yardımı, rusya
norveç, ukrayna, ukrayna krizi, anti-iha, bjorn arild gram, cortex typhon c-uas, stockholm, silah yardımı, rusya
Norveç, Ukrayna'ya değeri 70 milyon doları aşan anti-İHA sistemi tedarik edecek
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Norveçli uluslararası teknoloji grubu Kongsberg Gruppen’in Ukrayna'ya 740 milyon Norveç kronu (70.8 milyon USD) değerinde bir anti-İHA sistemi tedarik edeceği bildirildi.
Norveç hükümeti basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Kongsberg Defence & Aerospace şirketi, Ukrayna'ya 740 milyon Norveç kronu (70.8 milyon USD) değerinde bir anti-İHA sistemi tedarik edecek.
Açıklamada, “Kongsberg Defence & Aerospace, Ukrayna'ya yeni geliştirilen bir anti-İHA sistemi tedarik etmek üzere 740 milyon Norveç kronu tutarında sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram’a göre Cortex Typhon C-UAS olarak adlandırılan bu sistem, Ukrayna'nın İHA’larla mücadele kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirecek.
Teçhizatın tedarikinin, ana katkıyı Stockholm'ün sağladığı İngiltere liderliğindeki Ukrayna için Uluslararası Fon (IFU) aracılığıyla finanse edildiği kaydedildi.
Daha önce AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rus İzvestiya gazetesine demecinde birliğin Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya sağladığı toplam yardımın 20 milyar euroya ulaştığını açıklamıştı.