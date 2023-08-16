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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230816/zam-pazarliginda-3-toplanti-yarin-uzlasma-olacak-mi-1074692847.html
Zam pazarlığında 3. toplantı yarın: Uzlaşma olacak mı?
Zam pazarlığında 3. toplantı yarın: Uzlaşma olacak mı?
Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında gözler hükümetin ikinci teklifinde. Taraflar yarın üçüncü kez bir araya gelecek... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T13:35+0300
2023-08-16T13:35+0300
ekonomi
memur
memur-sen
memur zammı
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Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında, gözler üçüncü toplantıda.Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci teklifini sunması bekleniyor.İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı.Memur-Sen, 2024'te toplam yüzde 70, 2025'te ise toplam yüzde 40lık zam talebiyle masaya oturmuştu. Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.3. toplantı öncesi Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Merkez Bankası'nın 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33'lük enflasyon tahminleri hatırlatıldı.Hükümetin zam teklifinin "piyasa gerçeklerinden uzak" olduğu savunuldu.Açıklamada "Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payı, Kamu İşvereni'nin de gündeminde olmalıdır." ifadesi kullanıldı.Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos.Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230813/memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-kritik-gun-yarin-1074603657.html
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memur, memur-sen, memur zammı
memur, memur-sen, memur zammı

Zam pazarlığında 3. toplantı yarın: Uzlaşma olacak mı?

13:35 16.08.2023
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Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında gözler hükümetin ikinci teklifinde. Taraflar yarın üçüncü kez bir araya gelecek. Toplantıda, Kamu İşveren Heyeti ikinci teklifini sunacak.
Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında, gözler üçüncü toplantıda.

Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci teklifini sunması bekleniyor.

İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı.

Memur-Sen, 2024'te toplam yüzde 70, 2025'te ise toplam yüzde 40lık zam talebiyle masaya oturmuştu. Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.

3. toplantı öncesi Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Merkez Bankası'nın 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33'lük enflasyon tahminleri hatırlatıldı.

Hükümetin zam teklifinin "piyasa gerçeklerinden uzak" olduğu savunuldu.

Açıklamada "Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payı, Kamu İşvereni'nin de gündeminde olmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos.

Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.
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EKONOMİ
Memur ve memur emeklilerinin zammı: Toplu sözleşme görüşmelerinde kritik gün yarın
13 Ağustos, 11:10
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