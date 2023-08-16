https://sputniknews.com.tr/20230816/zam-pazarliginda-3-toplanti-yarin-uzlasma-olacak-mi-1074692847.html

Zam pazarlığında 3. toplantı yarın: Uzlaşma olacak mı?

Zam pazarlığında 3. toplantı yarın: Uzlaşma olacak mı?

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında gözler hükümetin ikinci teklifinde. Taraflar yarın üçüncü kez bir araya gelecek... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T13:35+0300

2023-08-16T13:35+0300

2023-08-16T13:35+0300

ekonomi

memur

memur-sen

memur zammı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074499490_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2574ee8f859e642b23d70e4f4d3072d0.jpg

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında, gözler üçüncü toplantıda.Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci teklifini sunması bekleniyor.İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı.Memur-Sen, 2024'te toplam yüzde 70, 2025'te ise toplam yüzde 40lık zam talebiyle masaya oturmuştu. Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.3. toplantı öncesi Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Merkez Bankası'nın 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33'lük enflasyon tahminleri hatırlatıldı.Hükümetin zam teklifinin "piyasa gerçeklerinden uzak" olduğu savunuldu.Açıklamada "Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payı, Kamu İşvereni'nin de gündeminde olmalıdır." ifadesi kullanıldı.Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos.Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230813/memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-kritik-gun-yarin-1074603657.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur, memur-sen, memur zammı