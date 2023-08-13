https://sputniknews.com.tr/20230813/memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-kritik-gun-yarin-1074603657.html

Memur ve memur emeklilerinin zammı: Toplu sözleşme görüşmelerinde kritik gün yarın

Memur ve memur emeklilerinin zammı: Toplu sözleşme görüşmelerinde kritik gün yarın

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T11:10+0300

2023-08-13T11:10+0300

2023-08-13T11:10+0300

ekonomi

memur

memur-sen

memur zammı

memur maaşı

ekonomi

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı.Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına geçilmiş oldu.Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında müzakere edildi. Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.'Taleplerimiz oldukça makul'Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirten Tonbul, şöyle konuştu:"Hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere sürecindeki olumlu havanın, görüşmelerin müzakere kısmında da devam etmesini istiyoruz. Gerçekleşen enflasyon rakamları, Merkez Bankasının revize ettiği enflasyon tahminleri ve çarşının pazarın durumu ortada. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda taleplerimiz oldukça makul. Bundan dolayı kamu işvereni, 14 Ağustos'ta enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli."Memur sen ne istiyor?Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230801/memur-ve-emekli-zammi-zammi-icin-kritik-gun-gozler-saat-1400te-1074223588.html

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