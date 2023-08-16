https://sputniknews.com.tr/20230816/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074698529.html

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ilçesine 4 dakika içerisinde 7 adet 155 mm kalibreli misket bombası attığını belirtti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T17:17+0300

2023-08-16T17:17+0300

2023-08-16T17:17+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

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ukrayna

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ilçesindeki Orlovka yerleşimine üçü saat 13.14’te, dördü de saat 13.18’de olmak üzere toplam 7 adet 155 milimetre kalibreli misket bombası attığı bildirildi.Donetsk şehrinin kuzey kısmında yer alan Kiev ilçesi, DHC’nin bağımsızlık ilan ettiği 2014’ten itibaren sürekli Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230816/fsb-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-4-ukraynali-sabotajci-olduruldu-1074698425.html

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donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna savaş suçları ortak kontrol ve koordinasyon merkezi, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, misket bombası, yasak, saldırı, sivil ölümü