https://sputniknews.com.tr/20230816/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074698529.html
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ilçesine 4 dakika içerisinde 7 adet 155 mm kalibreli misket bombası attığını belirtti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:17+0300
2023-08-16T17:17+0300
2023-08-16T17:17+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna savaş suçları ortak kontrol ve koordinasyon merkezi
kiev
ukrayna
ukrayna krizi
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yasak
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ilçesindeki Orlovka yerleşimine üçü saat 13.14’te, dördü de saat 13.18’de olmak üzere toplam 7 adet 155 milimetre kalibreli misket bombası attığı bildirildi.Donetsk şehrinin kuzey kısmında yer alan Kiev ilçesi, DHC’nin bağımsızlık ilan ettiği 2014’ten itibaren sürekli Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/fsb-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-4-ukraynali-sabotajci-olduruldu-1074698425.html
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donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna savaş suçları ortak kontrol ve koordinasyon merkezi, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, misket bombası, yasak, saldırı, sivil ölümü
donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna savaş suçları ortak kontrol ve koordinasyon merkezi, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, misket bombası, yasak, saldırı, sivil ölümü
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ilçesine 4 dakika içerisinde 7 adet 155 mm kalibreli misket bombası attığını belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’
nin Telegram
hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ilçesindeki Orlovka yerleşimine üçü saat 13.14’
te, dördü de saat 13.18
’de olmak üzere toplam 7 adet 155 milimetre
kalibreli misket bombası
attığı bildirildi.
Donetsk şehrinin kuzey kısmında yer alan Kiev ilçesi, DHC’nin bağımsızlık ilan ettiği 2014’ten itibaren sürekli Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.