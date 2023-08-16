FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Öztunç: CHP yerel seçimlere Kılıçdaroğlu başkanlığında gidecek
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Kalkınma Ekonomisti Soral: Yabancılar enflasyonun üzerinde faiz istiyor
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
SESLİ HABER
Zelenski hepsini görevden aldı: Rüşvet yediler
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası uyardı: 2008 tekrarlanabilir
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay'a gönderilen Luna-25'ten ilk haberler geldi
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/fsb-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-4-ukraynali-sabotajci-olduruldu-1074698425.html
FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü
FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sınırdaki Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminin önlendiğini ve grubunun 4 üyesinin... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:11+0300
2023-08-16T17:11+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
fsb
ukrayna
ukrayna krizi
sabotaj
silah
patlayıcı madde
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064527872_0:76:1437:884_1920x0_80_0_0_327f7b84a37a2f47262cb36c94d3dac3.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "Bryansk Bölgesi'nin sınırdaki Starodubskiy semtinde FSB ve Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvetler tarafından Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sızma girişimi önlendi. 4 sabotajcı imha edildi" ifadelerini kullandı.Çatışmanın yaşandığı noktada Ukraynalı sabotajcılara ait yabancı silah, patlayıcı madde, iletişim ve navigasyon cihazlarının yanı sıra 'Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne aittir' yazılı ve Rusya'ya ait sembollerin bulunduğu FPV İHA'lar ele geçirildiğini aktaran FSB, bunun Ukraynalı güçlerin Rusya topraklarında provokasyon ve sabotaj hazırlığı yaptığını kanıtladığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/zelenskiyin-ofisi-rus-ihalar-ordumuz-icin-sorun-olusturuyor-1074698119.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064527872_33:0:1212:884_1920x0_80_0_0_1732608b3229a305b3a45eb5f514c7ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna krizi, sabotaj, silah, patlayıcı madde, keşif
rusya savunma bakanlığı, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna krizi, sabotaj, silah, patlayıcı madde, keşif

FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü

17:11 16.08.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sınırdaki Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminin önlendiğini ve grubunun 4 üyesinin öldürüldüğünü belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "Bryansk Bölgesi'nin sınırdaki Starodubskiy semtinde FSB ve Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvetler tarafından Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sızma girişimi önlendi. 4 sabotajcı imha edildi" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın yaşandığı noktada Ukraynalı sabotajcılara ait yabancı silah, patlayıcı madde, iletişim ve navigasyon cihazlarının yanı sıra 'Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne aittir' yazılı ve Rusya'ya ait sembollerin bulunduğu FPV İHA'lar ele geçirildiğini aktaran FSB, bunun Ukraynalı güçlerin Rusya topraklarında provokasyon ve sabotaj hazırlığı yaptığını kanıtladığının altını çizdi.
İHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
Ukrayna krizi
Zelenskiy’in Ofisi: Rus İHA’lar ordumuz için sorun oluşturuyor
16:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала