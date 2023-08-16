https://sputniknews.com.tr/20230816/fsb-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-4-ukraynali-sabotajci-olduruldu-1074698425.html
FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü
FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sınırdaki Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminin önlendiğini ve grubunun 4 üyesinin... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:11+0300
2023-08-16T17:11+0300
2023-08-16T17:11+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
fsb
ukrayna
ukrayna krizi
sabotaj
silah
patlayıcı madde
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "Bryansk Bölgesi'nin sınırdaki Starodubskiy semtinde FSB ve Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvetler tarafından Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sızma girişimi önlendi. 4 sabotajcı imha edildi" ifadelerini kullandı.Çatışmanın yaşandığı noktada Ukraynalı sabotajcılara ait yabancı silah, patlayıcı madde, iletişim ve navigasyon cihazlarının yanı sıra 'Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne aittir' yazılı ve Rusya'ya ait sembollerin bulunduğu FPV İHA'lar ele geçirildiğini aktaran FSB, bunun Ukraynalı güçlerin Rusya topraklarında provokasyon ve sabotaj hazırlığı yaptığını kanıtladığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/zelenskiyin-ofisi-rus-ihalar-ordumuz-icin-sorun-olusturuyor-1074698119.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna krizi, sabotaj, silah, patlayıcı madde, keşif
rusya savunma bakanlığı, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna krizi, sabotaj, silah, patlayıcı madde, keşif
FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sınırdaki Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminin önlendiğini ve grubunun 4 üyesinin öldürüldüğünü belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "Bryansk Bölgesi'nin sınırdaki Starodubskiy semtinde FSB ve Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvetler tarafından Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sızma girişimi önlendi. 4 sabotajcı imha edildi" ifadelerini kullandı.
Çatışmanın yaşandığı noktada Ukraynalı sabotajcılara ait yabancı silah, patlayıcı madde, iletişim ve navigasyon cihazlarının yanı sıra 'Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne aittir' yazılı ve Rusya'ya ait sembollerin bulunduğu FPV İHA'lar ele geçirildiğini aktaran FSB, bunun Ukraynalı güçlerin Rusya topraklarında provokasyon ve sabotaj hazırlığı yaptığını kanıtladığının altını çizdi.