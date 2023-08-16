https://sputniknews.com.tr/20230816/fsb-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-4-ukraynali-sabotajci-olduruldu-1074698425.html

FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü

FSB: Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 Ukraynalı sabotajcı öldürüldü

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sınırdaki Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminin önlendiğini ve grubunun 4 üyesinin... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T17:11+0300

2023-08-16T17:11+0300

2023-08-16T17:11+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "Bryansk Bölgesi'nin sınırdaki Starodubskiy semtinde FSB ve Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvetler tarafından Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun sızma girişimi önlendi. 4 sabotajcı imha edildi" ifadelerini kullandı.Çatışmanın yaşandığı noktada Ukraynalı sabotajcılara ait yabancı silah, patlayıcı madde, iletişim ve navigasyon cihazlarının yanı sıra 'Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne aittir' yazılı ve Rusya'ya ait sembollerin bulunduğu FPV İHA'lar ele geçirildiğini aktaran FSB, bunun Ukraynalı güçlerin Rusya topraklarında provokasyon ve sabotaj hazırlığı yaptığını kanıtladığının altını çizdi.

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rusya savunma bakanlığı, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna krizi, sabotaj, silah, patlayıcı madde, keşif