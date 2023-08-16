https://sputniknews.com.tr/20230816/suresiz-nafaka-kalkacak-mi-bakan-tunc-canli-yayinda-acikladi-1074689763.html

Süresiz nafaka kalkacak mı? Bakan Tunç canlı yayında açıkladı

Süresiz nafaka kalkacak mı? Bakan Tunç canlı yayında açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında nafaka konusuyla ilgili yeni bir düzenlemenin geleceğini söyledi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T11:58+0300

2023-08-16T11:58+0300

2023-08-16T11:58+0300

türkiye

adalet bakanı

yılmaz tunç

nafaka

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı A haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tunç süresiz nafakayla ilgili, "1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız" dedi.Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Medeni kanunumuzda nafaka süresiz hale getirildi. 1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Bu düzenleme Meclis'İn yeni döneminde gündeme gelecek. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor.Yeni 'Cem Garipoğlu' açıklaması* Kiracıların mağduriyetini önleme adına, AK Parti grubu Meclis'te bir önerge verdi, kira miktarındaki yüzde 25'lik sınır bir yıl daha uzatıldı. Elbetteki burada itirazlar oldu. Eski kiracıların, düşük kiraları nedeniyle itiraz eden oldu.Arabulucuk düzenlemesi* Kiracıları mağdur edecek bir sorun ortaya çıkacaktı. Bu yüzden süre 1 yıl daha uzatıldı. Kiracı ve ev sahiplerinin sorunlarına baktığımızda, dava sayısında 2 katlık bir artış var. Bu sorunlar için 1 Eylül'den itibaren arabulucuk müessesi harekete geçiyor. Kişiler dava açmadan arabulucuya gidebilecek.* Arabulucuk müessesi bu uyuşmazlıkları en aza indirecektir. Önümüzdeki süreçte bu uygulama başladığında bunu göreceğiz. Sonrasında çıkacak sorunlar için Meclis açıldığında yeni düzenlemeler yapılabilir.* 2014 yılında bir soruşturma başlamış. Cinayet hükümlüsü cezaevinde intihar etti. Adli tıp raporu ile bunun bir intihar olduğu kararı var. Sonrasında da yurt dışına kaçırılmış iddiası var, bu da mahkemeye taşınmış mahkeme kararını vermiş. Elbetteki ailenin anayasa mahkemesine başvurma hakkı vardır. Bu durumda dosyalar ve deliller yeniden incelenecektir. Anayasa Mahkmesi mezarın açılması yönünde bir karar verirse bu karar uygulanır.* İnfaz düzenlemesi ile ilgili, Covid-19 salgını başlayınca açık cezaevi hükümlülerine izin verildi. İzin verilen hükümlüler 3 yıldır dışarıda olan bu hükümlüler topluma alıştılar, bir ıslah söz konusu oldu. Denetimli serbestlik kararına 5 yıldan az olanlar cezaevine dönmeden geri kalan sürelerini denetimli serbestlik yoluyla dışarıda infaz edilecekler. Yani bu bir af düzenlemesi değil. Denetimli serbestliğine 5 yıldan fazla olanlar cezaevine geri dönecekler.

https://sputniknews.com.tr/20230816/cem-garipoglunun-mezarinin-acilmasi-gundeme-gelmisti-adalet-bakani-son-noktayi-koydu-1074682672.html

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