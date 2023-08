https://sputniknews.com.tr/20230816/son-tarih-31-agustos-saglik-prim-borcu-icin-uyari-1074682084.html

Son tarih 31 Ağustos: Sağlık prim borcu için uyarı

Borç yapılandırması kapsamında GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı geldi. Sağlık prim borcu yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. GSS primini... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

Kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için son başvuru tarihi haziran ayında doldu. İlk iki taksit temmuz ayında ödendi. Genel Gağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılandırma imkanı ise ağustos ayının sonuna kadar sürecek. Buna göre, borcunu peşin veya taksitli ödemeyi seçerek yapılandıranlardan, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenler, bu tutarları 31 Ağustos’a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde katsayı uygulanmaksızın borç yapılandırmasından yararlanabilecekler.Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "Sağlık prim borcu için son tarih 31 Ağustos" başlıklı yazısında, "SGK otomatik olarak GSS kapsamına aldığından, her ay prim borçları oluşuyor" uyarısında bulundu. 'Böyle bir borçtan haberleri yok'Doğan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:Ancak herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, sigortalı işte çalışmayanlar, sigortasız çalışanlar, 18 yaşından sonra eğitime devam etmeyenler, 20 yaşında liseyi bitirip de üniversiteye devam etmeyenler, üniversite mezunu olup da çalışmayanlar da GSS kapsamına giriyor. Bu durumda olanlar primlerini cepten ödeyip, kendileri ve aileleri için sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kişiler bilerek ya da farkında olmadıklarından eğer primlerini kendi ödemiyorlarsa, SGK otomatik olarak GSS kapsamına aldığından, her ay prim borçları oluşuyor. Primler de ödenmiyorsa, gecikme zammı ve gecikme cezası da işletiliyor. Hal böyle olunca da bu kişilerin ciddi miktarda GSS prim borcu bulunuyor. Devletin sunduğu sağlık hizmetinden de ya yararlanamıyorlar ya da sınırlı şekilde yararlanıyorlar. Bu şekilde milyonlarca kişinin sağlık prim borcu bulunuyor ve bunların bir kısmı borçlu olduğunu biliyor ama bir kısmı da böyle bir borçtan haberleri yok. Yeri gelmişken şu bilgiyi de vereyim; genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı e-Devlet’ten öğrenilebiliyor.Gelir testi fırsatı kaçtıŞunu da belirtmekte fayda var çalışmayan ya da GSS primini ödeyecek yeterli geliri olmayanlar için de devlet imkân tanıyor. Bu durumda olanlar gelir testine giriyor, testin sonucuna göre primlerini devlet karşılıyor. Buna göre geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa primleri devlet karşılıyor. Gelir testine girip de geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ve gelir testine girmeyenler ise asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden her ay prim ödemek durumunda. Temmuz ayına kadar bu tutar aylık 300 liraydı. Temmuz ayında asgari ücretteki artışla birlikte GSS için ödenecek tutar ise aylık 402 liraya yükseldi.Borç yapılandırması kapsamında GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı geldi. Sağlık prim borcu yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. Burada GSS borcu olanlara kötü bir haberim var. Yapılandırma kapsamında, GSS primini ödeyemeyecek durumda olanlar ile geçmişte hiç gelir testine girmemiş olanların 31 Temmuz tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekiyordu ki, testin sonucunda geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların ilk GSS tescil tarihinden itibaren sağlık primlerini devlet karşılasın. 31 Temmuz tarihi geçti ve bu konuda bir uzatma da yapılmadı. Daha açık bir anlatımla 31 Temmuz tarihine kadar gelir testine girenler için sorun yok, ancak bu tarihi kaçıranlar primlerini kendi ceplerinden ödemek durumunda."

