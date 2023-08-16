Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230816/son-tarih-31-agustos-saglik-prim-borcu-icin-uyari-1074682084.html
Son tarih 31 Ağustos: Sağlık prim borcu için uyarı
Son tarih 31 Ağustos: Sağlık prim borcu için uyarı
Borç yapılandırması kapsamında GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı geldi. Sağlık prim borcu yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. GSS primini... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T07:49+0300
2023-08-16T07:49+0300
ekonomi
borç
borç yapılandırma
gss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_5:0:851:476_1920x0_80_0_0_df91d970a60b402ec396cd3f75e1a41d.jpg
Kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için son başvuru tarihi haziran ayında doldu. İlk iki taksit temmuz ayında ödendi. Genel Gağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılandırma imkanı ise ağustos ayının sonuna kadar sürecek. Buna göre, borcunu peşin veya taksitli ödemeyi seçerek yapılandıranlardan, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenler, bu tutarları 31 Ağustos’a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde katsayı uygulanmaksızın borç yapılandırmasından yararlanabilecekler.Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "Sağlık prim borcu için son tarih 31 Ağustos" başlıklı yazısında, "SGK otomatik olarak GSS kapsamına aldığından, her ay prim borçları oluşuyor" uyarısında bulundu. 'Böyle bir borçtan haberleri yok'Doğan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:Ancak herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, sigortalı işte çalışmayanlar, sigortasız çalışanlar, 18 yaşından sonra eğitime devam etmeyenler, 20 yaşında liseyi bitirip de üniversiteye devam etmeyenler, üniversite mezunu olup da çalışmayanlar da GSS kapsamına giriyor. Bu durumda olanlar primlerini cepten ödeyip, kendileri ve aileleri için sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kişiler bilerek ya da farkında olmadıklarından eğer primlerini kendi ödemiyorlarsa, SGK otomatik olarak GSS kapsamına aldığından, her ay prim borçları oluşuyor. Primler de ödenmiyorsa, gecikme zammı ve gecikme cezası da işletiliyor. Hal böyle olunca da bu kişilerin ciddi miktarda GSS prim borcu bulunuyor. Devletin sunduğu sağlık hizmetinden de ya yararlanamıyorlar ya da sınırlı şekilde yararlanıyorlar. Bu şekilde milyonlarca kişinin sağlık prim borcu bulunuyor ve bunların bir kısmı borçlu olduğunu biliyor ama bir kısmı da böyle bir borçtan haberleri yok. Yeri gelmişken şu bilgiyi de vereyim; genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı e-Devlet’ten öğrenilebiliyor.Gelir testi fırsatı kaçtıŞunu da belirtmekte fayda var çalışmayan ya da GSS primini ödeyecek yeterli geliri olmayanlar için de devlet imkân tanıyor. Bu durumda olanlar gelir testine giriyor, testin sonucuna göre primlerini devlet karşılıyor. Buna göre geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa primleri devlet karşılıyor. Gelir testine girip de geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ve gelir testine girmeyenler ise asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden her ay prim ödemek durumunda. Temmuz ayına kadar bu tutar aylık 300 liraydı. Temmuz ayında asgari ücretteki artışla birlikte GSS için ödenecek tutar ise aylık 402 liraya yükseldi.Borç yapılandırması kapsamında GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı geldi. Sağlık prim borcu yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. Burada GSS borcu olanlara kötü bir haberim var. Yapılandırma kapsamında, GSS primini ödeyemeyecek durumda olanlar ile geçmişte hiç gelir testine girmemiş olanların 31 Temmuz tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekiyordu ki, testin sonucunda geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların ilk GSS tescil tarihinden itibaren sağlık primlerini devlet karşılasın. 31 Temmuz tarihi geçti ve bu konuda bir uzatma da yapılmadı. Daha açık bir anlatımla 31 Temmuz tarihine kadar gelir testine girenler için sorun yok, ancak bu tarihi kaçıranlar primlerini kendi ceplerinden ödemek durumunda."
https://sputniknews.com.tr/20230815/ek-mtv-ve-borc-yapilandirmada-son-tarih-yaklasiyor-1074660881.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_111:0:746:476_1920x0_80_0_0_17a00d8f85d6c2de46130d5e3685b181.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borç, borç yapılandırma, gss
borç, borç yapılandırma, gss

Son tarih 31 Ağustos: Sağlık prim borcu için uyarı

07:49 16.08.2023
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Borç yapılandırması kapsamında GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı geldi. Sağlık prim borcu yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. GSS primini ödeyemeyecek durumda olanlar ile geçmişte hiç gelir testine girmemiş olanların 31 Temmuz tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekiyordu.
Kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için son başvuru tarihi haziran ayında doldu. İlk iki taksit temmuz ayında ödendi. Genel Gağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılandırma imkanı ise ağustos ayının sonuna kadar sürecek.
Buna göre, borcunu peşin veya taksitli ödemeyi seçerek yapılandıranlardan, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenler, bu tutarları 31 Ağustos’a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde katsayı uygulanmaksızın borç yapılandırmasından yararlanabilecekler.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "Sağlık prim borcu için son tarih 31 Ağustos" başlıklı yazısında, "SGK otomatik olarak GSS kapsamına aldığından, her ay prim borçları oluşuyor" uyarısında bulundu.

'Böyle bir borçtan haberleri yok'

Doğan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
Ancak herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, sigortalı işte çalışmayanlar, sigortasız çalışanlar, 18 yaşından sonra eğitime devam etmeyenler, 20 yaşında liseyi bitirip de üniversiteye devam etmeyenler, üniversite mezunu olup da çalışmayanlar da GSS kapsamına giriyor. Bu durumda olanlar primlerini cepten ödeyip, kendileri ve aileleri için sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kişiler bilerek ya da farkında olmadıklarından eğer primlerini kendi ödemiyorlarsa, SGK otomatik olarak GSS kapsamına aldığından, her ay prim borçları oluşuyor. Primler de ödenmiyorsa, gecikme zammı ve gecikme cezası da işletiliyor. Hal böyle olunca da bu kişilerin ciddi miktarda GSS prim borcu bulunuyor. Devletin sunduğu sağlık hizmetinden de ya yararlanamıyorlar ya da sınırlı şekilde yararlanıyorlar. Bu şekilde milyonlarca kişinin sağlık prim borcu bulunuyor ve bunların bir kısmı borçlu olduğunu biliyor ama bir kısmı da böyle bir borçtan haberleri yok. Yeri gelmişken şu bilgiyi de vereyim; genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı e-Devlet’ten öğrenilebiliyor.

Gelir testi fırsatı kaçtı

Şunu da belirtmekte fayda var çalışmayan ya da GSS primini ödeyecek yeterli geliri olmayanlar için de devlet imkân tanıyor. Bu durumda olanlar gelir testine giriyor, testin sonucuna göre primlerini devlet karşılıyor. Buna göre geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa primleri devlet karşılıyor. Gelir testine girip de geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ve gelir testine girmeyenler ise asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden her ay prim ödemek durumunda. Temmuz ayına kadar bu tutar aylık 300 liraydı. Temmuz ayında asgari ücretteki artışla birlikte GSS için ödenecek tutar ise aylık 402 liraya yükseldi.
Borç yapılandırması kapsamında GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı geldi. Sağlık prim borcu yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. Burada GSS borcu olanlara kötü bir haberim var. Yapılandırma kapsamında, GSS primini ödeyemeyecek durumda olanlar ile geçmişte hiç gelir testine girmemiş olanların 31 Temmuz tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekiyordu ki, testin sonucunda geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların ilk GSS tescil tarihinden itibaren sağlık primlerini devlet karşılasın. 31 Temmuz tarihi geçti ve bu konuda bir uzatma da yapılmadı. Daha açık bir anlatımla 31 Temmuz tarihine kadar gelir testine girenler için sorun yok, ancak bu tarihi kaçıranlar primlerini kendi ceplerinden ödemek durumunda."
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
EKONOMİ
Ek MTV ve borç yapılandırmada son tarih yaklaşıyor
Dün, 13:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала