https://sputniknews.com.tr/20230816/rusya-savunma-bakanligi-abd-yeni-bir-pandemi-icin-hazirliklara-basladi-1074693081.html
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD yeni bir pandemi için hazırlıklara başladı
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD yeni bir pandemi için hazırlıklara başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin virüs mutasyonlarını arama yolu ile yeni bir pandemi için hazırlıklara başladığını bildirdi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T13:46+0300
2023-08-16T13:46+0300
2023-08-16T14:09+0300
dünya
igor kirillov
rusya
rusya savunma bakanlığı
abd
pandemi
paul friedrichs
pandemi hazırlık ve müdahale politikaları ofisi
rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği
biyolojik silah
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’de Genelkurmay Başkanlığı Başhekimi Tuğgeneral Paul Friedrichs’in başına getirildiği Pandemi Hazırlık ve Müdahale Politikaları Ofisi’nin açılması, ABD’nin 2019’da yaptığı gibi yeni bir pandemiye hazırlanmaya başladığını ortaya koyuyor.Kirillov, ABD’de kurulan ofisin öncelikli alanlarının virüsleri ve genetiği değiştirilmiş varyantlarını durdurmak için aşı ve ilaçların yaratılması ve ileri teknolojilerin biyolojik üretime entegre edilmesi ile ilgili çalışmalarını içerdiğini ifade etti.Rus komutan, böyle bir ofisin kurulmasının ABD’nin biyolojik durum üzerinde küresel kontrol sağlamaya yönelik bir adım olduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda Washington’un biyolojik silahların bileşenleri olan tehlikeli patojenlerle askeri uygulamalı çok geniş çalışmalar yürütebileceğini vurguladı.ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ilgisini çeken hastalıkların ABD ilaç şirketlerinin yararına pandemik olarak yayıldığını söyleyen Kirillov, “Pentagon'un ilgi alanına giren Kovid-19, kuş gribi, Afrika domuz vebası gibi patojenler daha sonra pandemik olarak yayılıyor ve bundan Amerikan ilaç şirketleri yararlanıyor” diye konuştu.ABD’nin biyolojik projelerinde yer alan Ukraynalıların listesi genişletildiDaha önce yayınlanan Amerikan askeri biyolojik programlarında yer alan Ukrayna devlet kurumları ve özel şirket temsilcilerinin listesinin ele geçirilen yeni belgelerle genişletildiğine dikkat çeken Kirillov, Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (STCU) biyolojik silahlar alanı da dahil olmak üzere Pentagon'u ilgilendiren araştırmalar için hibe dağıtım merkezi işlevi yaptığını da ifade etti.Kirillov, “Nataliya Dudko, Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (STCU) proje koordinatörü ve kıdemli uzmandı. 25 yıl boyunca STCU’nun çeşitli bilimsel alanlarda 250’nin üzerinde projenin koordinasyonunu yürüttü” dedi ve isimleri sıralamaya devam etti:Kirillov, Pentagon'un askeri biyolojik programındaki başrolü ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün (USAMRIID) oynayacağını dile getirdi.Enstitünün Fort Detrick'te bir biyolojik silah geliştirme tesisi temelinde kurulduğunu ve maksimum düzeyde biyolojik izolasyona (BSL-4) sahip bir biyolojik laboratuvar içerdiğini söyleyen komutan, “O Pentagon'un kurduğu Küresel Biyolojik Gözetim Sisteminin (EIDSS) ana parçasıdır” vurgusunu yaptı.“ABD tarafından sözüm ona savunma teknolojilerinin saldırı amaçlı ve ayrıca biyolojik nitelikte kriz durumları yaratarak küresel yönetim amaçlı olarak kullanılmasını dışlamıyoruz” diye açıklamasına devam eden Kirillov, Ukrayna topraklarında yürütülen Kovid-19'u incelemeye yönelik çift hedefli projeye dahil olan üç ABD’li uzmanın isimlerini de ifşa etti.
https://sputniknews.com.tr/20230812/fransada-tatil-sezonunun-kovid-19un-yeni-varyanti-erisin-yayilimini-artirdigi-dusunuluyor-1074580757.html
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igor kirillov, rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, pandemi, paul friedrichs, pandemi hazırlık ve müdahale politikaları ofisi, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği , biyolojik silah, biyolojik savaş, biyolojik silah programı, aşı, ilaç, varyant, kovid-19
igor kirillov, rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, pandemi, paul friedrichs, pandemi hazırlık ve müdahale politikaları ofisi, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği , biyolojik silah, biyolojik savaş, biyolojik silah programı, aşı, ilaç, varyant, kovid-19
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD yeni bir pandemi için hazırlıklara başladı
13:46 16.08.2023 (güncellendi: 14:09 16.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin virüs mutasyonlarını arama yolu ile yeni bir pandemi için hazırlıklara başladığını bildirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’de Genelkurmay Başkanlığı Başhekimi Tuğgeneral Paul Friedrichs’in başına getirildiği Pandemi Hazırlık ve Müdahale Politikaları Ofisi’nin açılması, ABD’nin 2019’da yaptığı gibi yeni bir pandemiye hazırlanmaya başladığını ortaya koyuyor.
Kirillov, ABD’de kurulan ofisin öncelikli alanlarının virüsleri ve genetiği değiştirilmiş varyantlarını durdurmak için aşı ve ilaçların yaratılması ve ileri teknolojilerin biyolojik üretime entegre edilmesi ile ilgili çalışmalarını içerdiğini ifade etti.
Rus komutan, böyle bir ofisin kurulmasının ABD’nin biyolojik durum üzerinde küresel kontrol sağlamaya yönelik bir adım olduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda Washington’un biyolojik silahların bileşenleri olan tehlikeli patojenlerle askeri uygulamalı çok geniş çalışmalar yürütebileceğini vurguladı.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ilgisini çeken hastalıkların ABD ilaç şirketlerinin yararına pandemik olarak yayıldığını söyleyen Kirillov, “Pentagon'un ilgi alanına giren Kovid-19, kuş gribi, Afrika domuz vebası gibi patojenler daha sonra pandemik olarak yayılıyor ve bundan Amerikan ilaç şirketleri yararlanıyor” diye konuştu.
ABD’nin biyolojik projelerinde yer alan Ukraynalıların listesi genişletildi
Daha önce yayınlanan Amerikan askeri biyolojik programlarında yer alan Ukrayna devlet kurumları ve özel şirket temsilcilerinin listesinin ele geçirilen yeni belgelerle genişletildiğine dikkat çeken Kirillov, Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (STCU) biyolojik silahlar alanı da dahil olmak üzere Pentagon'u ilgilendiren araştırmalar için hibe dağıtım merkezi işlevi yaptığını da ifade etti.
Kirillov, “Nataliya Dudko, Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (STCU) proje koordinatörü ve kıdemli uzmandı. 25 yıl boyunca STCU’nun çeşitli bilimsel alanlarda 250’nin üzerinde projenin koordinasyonunu yürüttü” dedi ve isimleri sıralamaya devam etti:
“Lyudmila Çernenko, Ukrayna Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin genel müdürüdür. ABD tarafından finanse edilen araştırma projelerinin uygulanmasına katılan Ukraynalı uzmanların listesinde yer alıyor. Aleksandr Matskov, Ukrayna Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin genel müdür yardımcısıdır. ABD tarafından finanse edilen çift kullanımlı Kovid-19 projesinin genel uygulamasını denetledi.”
Kirillov, Pentagon'un askeri biyolojik programındaki başrolü ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün (USAMRIID) oynayacağını dile getirdi.
Enstitünün Fort Detrick'te bir biyolojik silah geliştirme tesisi temelinde kurulduğunu ve maksimum düzeyde biyolojik izolasyona (BSL-4) sahip bir biyolojik laboratuvar içerdiğini söyleyen komutan, “O Pentagon'un kurduğu Küresel Biyolojik Gözetim Sisteminin (EIDSS) ana parçasıdır” vurgusunu yaptı.
“ABD tarafından sözüm ona savunma teknolojilerinin saldırı amaçlı ve ayrıca biyolojik nitelikte kriz durumları yaratarak küresel yönetim amaçlı olarak kullanılmasını dışlamıyoruz” diye açıklamasına devam eden Kirillov, Ukrayna topraklarında yürütülen Kovid-19'u incelemeye yönelik çift hedefli projeye dahil olan üç ABD’li uzmanın isimlerini de ifşa etti.