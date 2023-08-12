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Fransa’da tatil sezonunun Kovid-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırdığı düşünülüyor
Fransa’da tatil sezonunun Kovid-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırdığı düşünülüyor
Fransa’da, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayılmasının yaz tatili sezonuyla bağlantısı olabileceği açıklandı. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T01:59+0300
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Uluslararası Fransız Radyosu'nun (RFI) haberine göre, Fransız Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Eris vaka sayılarındaki artışın tüm bölgelerde gözlemlendiği ancak en yüksek artışın popüler tatil bölgelerinde olduğu bildirildi.Fransa’da, son günlerde Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısında artış gözlemlenirken, açıklamada, Kovid-19 şüpheli vakaların bir önceki haftaya kıyasla 15 ila 74 yaş arası bireylerde yüzde 25 artış gösterdiğini belirtildi.Söz konusu oranın 74 yaş üstü bireylerde yüzde 34 ve iki yaşın altıdaki bebeklerde ise yüzde 56 arttığı aktarıldı.Nouvelle Aquitaine en yüksek sayıda pozitif vaka bildiren bölge olurken 31 Temmuz ila 6 Ağustos tarihlerinde yaptırılan PCR testlerinden 789’unun pozitif çıktı.Occitanie’de 730, Başkent Paris'in yer aldığı Ile-de-France’de 689 ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde 638 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.Tatil bölgelerinde, insanların sosyalleşmek için festivaller ve diğer etkinliklerde bir araya gelmesinin Eris’in yayılma hızını tetiklemiş olabileceği aktarılırken yeni vakaların üçte birinden fazlasının, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris bağlantılı olabileceği kaydedildi.Eris’in yaygınlığında istikrarlı artış söz konusuDSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230809/mehmet-ceyhandan-net-yanit-kovid-19un-yeni-varyanti-eris-turkiyeye-yayilir-mi--1074491449.html
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fransa, kovid-19, avrupa, eris, pcr

Fransa’da tatil sezonunun Kovid-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırdığı düşünülüyor

01:59 12.08.2023
© İHA / IAN LANGSDONkoronavirüs - Kovid-10 - maske - Fransa
koronavirüs - Kovid-10 - maske - Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
© İHA / IAN LANGSDON
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Fransa’da, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayılmasının yaz tatili sezonuyla bağlantısı olabileceği açıklandı.
Uluslararası Fransız Radyosu'nun (RFI) haberine göre, Fransız Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Eris vaka sayılarındaki artışın tüm bölgelerde gözlemlendiği ancak en yüksek artışın popüler tatil bölgelerinde olduğu bildirildi.
Fransa’da, son günlerde Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısında artış gözlemlenirken, açıklamada, Kovid-19 şüpheli vakaların bir önceki haftaya kıyasla 15 ila 74 yaş arası bireylerde yüzde 25 artış gösterdiğini belirtildi.
Söz konusu oranın 74 yaş üstü bireylerde yüzde 34 ve iki yaşın altıdaki bebeklerde ise yüzde 56 arttığı aktarıldı.
Nouvelle Aquitaine en yüksek sayıda pozitif vaka bildiren bölge olurken 31 Temmuz ila 6 Ağustos tarihlerinde yaptırılan PCR testlerinden 789’unun pozitif çıktı.
Occitanie’de 730, Başkent Paris'in yer aldığı Ile-de-France’de 689 ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde 638 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
Tatil bölgelerinde, insanların sosyalleşmek için festivaller ve diğer etkinliklerde bir araya gelmesinin Eris’in yayılma hızını tetiklemiş olabileceği aktarılırken yeni vakaların üçte birinden fazlasının, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Eris’in yaygınlığında istikrarlı artış söz konusu

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.
Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.
Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.
Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
YAŞAM
Mehmet Ceyhan'dan net yanıt: Kovid-19'un yeni varyantı 'Eris' Türkiye'ye yayılır mı?
9 Ağustos, 07:50
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