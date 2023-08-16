https://sputniknews.com.tr/20230816/putin-mahackaledeki-patlama-hepimizi-uzdu-1074700823.html

Putin: Mahaçkale’deki patlama hepimizi üzdü

Putin: Mahaçkale’deki patlama hepimizi üzdü

Rusya lideri Vladimir Putin, Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda meydana gelen ve 35 kişinin hayatına mal olan patlamanın ülkedeki herkesi üzdüğünü... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T20:18+0300

2023-08-16T20:18+0300

2023-08-16T20:18+0300

türkiye

rusya

patlama

dağıstan

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074700663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b19ac385bc8d43937bf8af6049331558.jpg

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de benzin istasyonunda meydana gelen patlamanın herkesi üzdüğünü ifade etti.“Yaşananlardan dolayı hepimiz üzgünüz, hayatını kaybedenlerin aileleri, acı çekenler için üzülüyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, halkımıza başsağlığı diliyoruz” diyen Putin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’dan patlama mağdurlarının tedavisi ve rehabilitasyonu hakkında rapor vermesini istedi.Mahaçkale’deki patlamada 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’si çocuk 119 kişinin de yaralandığını anlatan Golikova, olaydan hemen sonra federal afet tıp merkezinden bir ekibin olay yerine intikal ettiğini ve şimdi doktorların kaza mağdurlarına gerekli tüm yardımı sağladığını kaydetti.Putin ayrıca Dağıstan lideri Sergey Melikov ile görüşerek, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara ve aile fertlerine federal ödenek sağlamanın imkanlarını tartıştığı bilgisini verdi.Rus lider aynı zamanda Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’a, Mahaçkale'deki yangın sonucu oluşan hasarı en aza indirgemek için her şeyi yapması talimatını verdi:“Hasarı en aza indirgemek, insanlara yardım etmek için her şey yapılmalı, yerel makamlarla birlikte bununla en ciddi şekilde ilgilenin.”‘Dünya sporlarının siyasallaşması ve IOC'nin ticarileşmesi nedeniyle orada bozulma yaşanıyor’Hükümet üyeleri ile toplantıda spor alanına da değinen Putin, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Chernışenko'yu, Bakanlar Kurulu ile birlikte üst düzey yarışmalara katılan sporcular için Olimpiyat Oyunlarına yapılan ödemelerle karşılaştırılabilir ödemeler yapma konusunu ele almaya davet etti.Dünya sporlarının giderek siyasallaşması ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) ticarileştirilmesi sonucunda orada bir bozulmanın başladığına dikkat çeken Putin, şöyle konuştu:

türkiye

rusya

dağıstan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, patlama, dağıstan, vladimir putin