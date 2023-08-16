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Putin: Mahaçkale’deki patlama hepimizi üzdü
Putin: Mahaçkale’deki patlama hepimizi üzdü
Rusya lideri Vladimir Putin, Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda meydana gelen ve 35 kişinin hayatına mal olan patlamanın ülkedeki herkesi üzdüğünü... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T20:18+0300
2023-08-16T20:18+0300
türkiye
rusya
patlama
dağıstan
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de benzin istasyonunda meydana gelen patlamanın herkesi üzdüğünü ifade etti.“Yaşananlardan dolayı hepimiz üzgünüz, hayatını kaybedenlerin aileleri, acı çekenler için üzülüyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, halkımıza başsağlığı diliyoruz” diyen Putin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’dan patlama mağdurlarının tedavisi ve rehabilitasyonu hakkında rapor vermesini istedi.Mahaçkale’deki patlamada 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’si çocuk 119 kişinin de yaralandığını anlatan Golikova, olaydan hemen sonra federal afet tıp merkezinden bir ekibin olay yerine intikal ettiğini ve şimdi doktorların kaza mağdurlarına gerekli tüm yardımı sağladığını kaydetti.Putin ayrıca Dağıstan lideri Sergey Melikov ile görüşerek, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara ve aile fertlerine federal ödenek sağlamanın imkanlarını tartıştığı bilgisini verdi.Rus lider aynı zamanda Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’a, Mahaçkale'deki yangın sonucu oluşan hasarı en aza indirgemek için her şeyi yapması talimatını verdi:“Hasarı en aza indirgemek, insanlara yardım etmek için her şey yapılmalı, yerel makamlarla birlikte bununla en ciddi şekilde ilgilenin.”‘Dünya sporlarının siyasallaşması ve IOC'nin ticarileşmesi nedeniyle orada bozulma yaşanıyor’Hükümet üyeleri ile toplantıda spor alanına da değinen Putin, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Chernışenko'yu, Bakanlar Kurulu ile birlikte üst düzey yarışmalara katılan sporcular için Olimpiyat Oyunlarına yapılan ödemelerle karşılaştırılabilir ödemeler yapma konusunu ele almaya davet etti.Dünya sporlarının giderek siyasallaşması ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) ticarileştirilmesi sonucunda orada bir bozulmanın başladığına dikkat çeken Putin, şöyle konuştu:
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rusya, patlama, dağıstan, vladimir putin
rusya, patlama, dağıstan, vladimir putin

Putin: Mahaçkale’deki patlama hepimizi üzdü

20:18 16.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Vladimir Putin
Rusya lideri Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya lideri Vladimir Putin, Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda meydana gelen ve 35 kişinin hayatına mal olan patlamanın ülkedeki herkesi üzdüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de benzin istasyonunda meydana gelen patlamanın herkesi üzdüğünü ifade etti.
“Yaşananlardan dolayı hepimiz üzgünüz, hayatını kaybedenlerin aileleri, acı çekenler için üzülüyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, halkımıza başsağlığı diliyoruz” diyen Putin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’dan patlama mağdurlarının tedavisi ve rehabilitasyonu hakkında rapor vermesini istedi.
Mahaçkale’deki patlamada 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’si çocuk 119 kişinin de yaralandığını anlatan Golikova, olaydan hemen sonra federal afet tıp merkezinden bir ekibin olay yerine intikal ettiğini ve şimdi doktorların kaza mağdurlarına gerekli tüm yardımı sağladığını kaydetti.
Putin ayrıca Dağıstan lideri Sergey Melikov ile görüşerek, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara ve aile fertlerine federal ödenek sağlamanın imkanlarını tartıştığı bilgisini verdi.
Rus lider aynı zamanda Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’a, Mahaçkale'deki yangın sonucu oluşan hasarı en aza indirgemek için her şeyi yapması talimatını verdi:
“Hasarı en aza indirgemek, insanlara yardım etmek için her şey yapılmalı, yerel makamlarla birlikte bununla en ciddi şekilde ilgilenin.”

‘Dünya sporlarının siyasallaşması ve IOC'nin ticarileşmesi nedeniyle orada bozulma yaşanıyor’

Hükümet üyeleri ile toplantıda spor alanına da değinen Putin, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Chernışenko'yu, Bakanlar Kurulu ile birlikte üst düzey yarışmalara katılan sporcular için Olimpiyat Oyunlarına yapılan ödemelerle karşılaştırılabilir ödemeler yapma konusunu ele almaya davet etti.
Dünya sporlarının giderek siyasallaşması ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) ticarileştirilmesi sonucunda orada bir bozulmanın başladığına dikkat çeken Putin, şöyle konuştu:
“Ne yazık ki uluslararası spor yapılarının siyasallaşması ve uluslararası olimpiyat hareketinin daha fazla ticarileşmesi sonucunda orada belirli bir bozulma görüyoruz, ancak bu kaçınılmaz olarak uluslararası spor alanında paralel yapıların oluşmasına neden olacak.”
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