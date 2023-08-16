https://sputniknews.com.tr/20230816/para-ustu-icin-bozuk-para-bulamadi-100-tlyi-105-tlye-satin-aliyor-1074689503.html
Para üstü için bozuk para bulamadı: 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor
Para üstü için bozuk para bulamadı: 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor
Tokat'ta fırın işletmecisi, müşterilere para üstü için verilecek bozuk paraya sıkışınca, çareyi bozuk para almakta buldu. Fırıncı bozuk paralar için liste de... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T11:35+0300
2023-08-16T11:35+0300
2023-08-16T11:35+0300
yaşam
türkiye
tokat
bozuk para
fırın
esnaf
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırın işleten Hüseyin Çavuşoğlu, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Müşterilerin çoğunluğunun kredi kartı kullandığını ancak kâğıt para kullanan müşterilerine para üstü olarak madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, madeni para bulabilmek için farklı bir yöntem denedi.Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 5 lira vereceğini belirtirken, bin lira madeni para getirenlere ise 50 lira vereceğini yazdı. Çavuşoğlu, yaptığı hareketle şaşkına çevirdi.'Para üstü olarak bozuk para veremiyorum'Müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, "Bozuk para bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar evdeki kumbaralarını getirebilir. 100 lira bozuk para getirene 105 lira, 200 lira bozuk para getirene 210 lira bin lira bozuk getirene de 50 lira fazladan veriyorum. Şu anda dediğim gibi bozuk para bulamıyoruz. Çocuklar evde duran kumbaralarını getirsin diye böyle bir şey yaptım. Müşteriye para üstü olarak bozuk para veremiyorum, ben de böyle bir çözüme başvurdum" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230721/turist-duygulaninca-esnafi-alnindan-optu-normalde-yuzumden-opmesini-bekliyordum-1073805880.html
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türkiye, tokat, bozuk para, fırın, esnaf
türkiye, tokat, bozuk para, fırın, esnaf
Para üstü için bozuk para bulamadı: 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor
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Tokat'ta fırın işletmecisi, müşterilere para üstü için verilecek bozuk paraya sıkışınca, çareyi bozuk para almakta buldu. Fırıncı bozuk paralar için liste de hazırladı, 100 TL'ye 105 TL fiyat biçti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırın işleten Hüseyin Çavuşoğlu, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Müşterilerin çoğunluğunun kredi kartı kullandığını ancak kâğıt para kullanan müşterilerine para üstü olarak madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, madeni para bulabilmek için farklı bir yöntem denedi.
Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 5 lira vereceğini belirtirken, bin lira madeni para getirenlere ise 50 lira vereceğini yazdı. Çavuşoğlu, yaptığı hareketle şaşkına çevirdi.
'Para üstü olarak bozuk para veremiyorum'
Müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, "Bozuk para bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar evdeki kumbaralarını getirebilir. 100 lira bozuk para getirene 105 lira, 200 lira bozuk para getirene 210 lira bin lira bozuk getirene de 50 lira fazladan veriyorum. Şu anda dediğim gibi bozuk para bulamıyoruz. Çocuklar evde duran kumbaralarını getirsin diye böyle bir şey yaptım. Müşteriye para üstü olarak bozuk para veremiyorum, ben de böyle bir çözüme başvurdum" şeklinde konuştu.