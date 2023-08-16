Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Öztunç: CHP yerel seçimlere Kılıçdaroğlu başkanlığında gidecek
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230816/para-ustu-icin-bozuk-para-bulamadi-100-tlyi-105-tlye-satin-aliyor-1074689503.html
Para üstü için bozuk para bulamadı: 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor
Para üstü için bozuk para bulamadı: 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor
Tokat'ta fırın işletmecisi, müşterilere para üstü için verilecek bozuk paraya sıkışınca, çareyi bozuk para almakta buldu. Fırıncı bozuk paralar için liste de... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T11:35+0300
2023-08-16T11:35+0300
yaşam
türkiye
tokat
bozuk para
fırın
esnaf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074689340_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d06cd08770e60bcdeb430ad4a57edd5.jpg
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırın işleten Hüseyin Çavuşoğlu, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Müşterilerin çoğunluğunun kredi kartı kullandığını ancak kâğıt para kullanan müşterilerine para üstü olarak madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, madeni para bulabilmek için farklı bir yöntem denedi.Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 5 lira vereceğini belirtirken, bin lira madeni para getirenlere ise 50 lira vereceğini yazdı. Çavuşoğlu, yaptığı hareketle şaşkına çevirdi.'Para üstü olarak bozuk para veremiyorum'Müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, "Bozuk para bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar evdeki kumbaralarını getirebilir. 100 lira bozuk para getirene 105 lira, 200 lira bozuk para getirene 210 lira bin lira bozuk getirene de 50 lira fazladan veriyorum. Şu anda dediğim gibi bozuk para bulamıyoruz. Çocuklar evde duran kumbaralarını getirsin diye böyle bir şey yaptım. Müşteriye para üstü olarak bozuk para veremiyorum, ben de böyle bir çözüme başvurdum" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230721/turist-duygulaninca-esnafi-alnindan-optu-normalde-yuzumden-opmesini-bekliyordum-1073805880.html
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074689340_207:0:1407:900_1920x0_80_0_0_10b7227f389c740f219880a9437bd981.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, tokat, bozuk para, fırın, esnaf
türkiye, tokat, bozuk para, fırın, esnaf

Para üstü için bozuk para bulamadı: 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor

11:35 16.08.2023
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - SEDAT ÖZATAPara üstü için bozuk para bulamadı: 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor
Para üstü için bozuk para bulamadı: 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - SEDAT ÖZATA
Abone olTelegram
Tokat'ta fırın işletmecisi, müşterilere para üstü için verilecek bozuk paraya sıkışınca, çareyi bozuk para almakta buldu. Fırıncı bozuk paralar için liste de hazırladı, 100 TL'ye 105 TL fiyat biçti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırın işleten Hüseyin Çavuşoğlu, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Müşterilerin çoğunluğunun kredi kartı kullandığını ancak kâğıt para kullanan müşterilerine para üstü olarak madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, madeni para bulabilmek için farklı bir yöntem denedi.
Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 5 lira vereceğini belirtirken, bin lira madeni para getirenlere ise 50 lira vereceğini yazdı. Çavuşoğlu, yaptığı hareketle şaşkına çevirdi.

'Para üstü olarak bozuk para veremiyorum'

Müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, "Bozuk para bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar evdeki kumbaralarını getirebilir. 100 lira bozuk para getirene 105 lira, 200 lira bozuk para getirene 210 lira bin lira bozuk getirene de 50 lira fazladan veriyorum. Şu anda dediğim gibi bozuk para bulamıyoruz. Çocuklar evde duran kumbaralarını getirsin diye böyle bir şey yaptım. Müşteriye para üstü olarak bozuk para veremiyorum, ben de böyle bir çözüme başvurdum" şeklinde konuştu.
Turist kendisine yardımcı olan esnafı alnından öptü: 'Normalde yüzümden öpmesini bekliyordum' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
YAŞAM
Turist kendisine yardımcı olan esnafı alnından öptü: 'Normalde yüzümden öpmesini bekliyordum'
21 Temmuz, 12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала