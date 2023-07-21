https://sputniknews.com.tr/20230721/turist-duygulaninca-esnafi-alnindan-optu-normalde-yuzumden-opmesini-bekliyordum-1073805880.html

Turist kendisine yardımcı olan esnafı alnından öptü: 'Normalde yüzümden öpmesini bekliyordum'

Turist kendisine yardımcı olan esnafı alnından öptü: 'Normalde yüzümden öpmesini bekliyordum'

Trabzon'da iş yerine gelen Arap turistin uykusu gelen oğlu için yere seccade sererek bir süre uyumasını sağlayan esnaf hareketi ile Arap turisti duygulandırdı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T12:51+0300

2023-07-21T12:51+0300

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yaşam

arap turist

trabzon

öpmek

seccade

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Trabzon’da cep telefonunu tamir ettirmek için bir cep telefonu dükkanına gelen Arap turist, telefonunun tamirinin 1 saat sürecek olması nedeniyle iş yerinde beklemek istedi. O sırada kucağındaki uyumak üzere olan oğlu nedeniyle yorulunca imdadına iş yeri sahibi yetişti. Arap turistin uykusu gelen çocuğu için iş yerinin ortasına seccade serildi, çocuk telefon yapılıncaya kadar oracıkta uyudu. İş yeri sahibi Yavuz Akyüz bu hareketiyle Arap turist tarafından alnından öpülerek tebrik edilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.‘Alnımdan öpmesi beni de şaşırttı’Yaptığı hareket karşısında müşterisinin kendisini alnından öptüğünü ve bu duruma çok şaşırdığını belirten Akyüz, şunları söyledi:İş yerine gelen ve durumu görenlerden de çok olumlu tepkiler aldığını belirten Akyüz "Gerek çevre esnaf gerek yakın çevremiz bizi kutladılar. Körfez ülkelerinden geldiğini düşünüyorum çocuk tahminim 6 yaşındaydı. Yaptığımız bu hareketi, Trabzon’daki bütün esnafların yapabileceğine kesin inanıyorum, hepsi de aynı şeyi yapardı. Daha farklı daha güzel şekilde hizmet eden insanlar da vardır. Hiç yaşamadığımız bir durum olduğu için böyle bir şey oldu. Trabzon’daki bütün esnaf aynı hassasiyeti kesinlikle gösterir bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

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arap turist, trabzon, öpmek, seccade