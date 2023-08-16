https://sputniknews.com.tr/20230816/milli-egitim-bakani-acikladi-liselerde-sinif-tekrari-geliyor-1074689992.html

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Liselerde sınıf tekrarı geliyor

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Liselerde sınıf tekrarı geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T12:01+0300

2023-08-16T12:01+0300

2023-08-16T12:59+0300

türkiye

lise

devamsızlık

okul

öğrenci

milli eğitim bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074690079_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_c5c032bb9d948f032d5576f6d7161807.jpg

Bakan Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının, resmi ve özel yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle toplumun tamamına hitap ettiğini belirtti.'Geçmiş, bugün ve gelecek arasında sağlam köprüler kurmayı önemsiyoruz'Sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'nun "Bir neslin kurtuluşunu ancak maarifinin yükselmesinde aramak lazımdır." sözünü hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:Tekin, göreve geldikten sonra "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında öğretmenlerle bir araya gelmeye başladıklarını anımsatarak, öğretmenlerle istişareyi artırmayı önemsediklerini vurguladı.Bakan Tekin, bu buluşmalar ve paydaşlarla görüşmeler sonrasında ders çizelgelerinin güncellenmesi, seçimlik ders seçeneklerinin genişletilmesi, özel öğretim kurumlarıyla ilgili ihtiyaçlar, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yer değiştirme hakkı, depremzede öğrenciler için LGS'de ilave kontenjan, öğretmenevlerin konaklamayla ilgili talebi, zorunlu hizmet affı, yer değiştirme sürecinde yaşanan tıkanıklıklar gibi birçok konudaki düzenlemeyi sahadan beslenerek hayata geçirdiklerini kaydetti.'Eğitim öğretim yılını sorunsuz şekilde başlatacak tedbirlerimizi aldık'Deprem bölgesindeki öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda kapsamlı çalışma yaptıklarını ve iletişim ağı kurduklarını belirten Tekin, bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını, barınma ve diğer konulardaki ihtiyaçların karşılandığını söyledi.Tekin, bölgede yıkılan ya da kullanılamaz durumda yaklaşık 11 bin dersliğin bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:Yusuf Tekin, "Onarımla birlikte kullanılabilecek durumdaki yaklaşık 45 bin dersliğin onarımı tamamlanmış durumda." dedi.Deprem bölgesindeki öğrenciler için zorunlu telafi programıDeprem bölgesindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettiklerini belirten Tekin, "Öğrenci kardeşlerimize istedikleri takdirde telafi imkanını sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu. Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak, okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak." bilgisini verdi.Tekin, depremzede öğrencilere LGS yerleştirmeleri kapsamında pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin her tarafındaki okullarda bu arkadaşlarımız için kontenjan oluşturduk, bunu da bölgedeki arkadaşlarımızın yoğun şekilde kullandığını gördük. Ayrıca LGS yerleştirmeleri bittikten sonra hala bölgedeki öğrencilerimizden başka illere konaklamalı olarak gitmek isteyenler varsa, onlar için de pansiyonlu okullarımızın boş kapasitelerini kendileriyle tekrar paylaştık. İsteyen öğrencilerimizle, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, pansiyonlarımızda boş yer olan okullarımızı tercih edip oralarda başlayabileceklerini kendileriyle paylaşmış olduk." diye konuştu.Depremzede öğrencilerin eğitime erişimde problem yaşamaması, kayıtlı oldukları okullara taşınabilmesi için sadece belediye sınırları içerisinde taşımaya imkan veren yönetmeliğin genişletildiğini kaydeden Bakan Tekin, depremzede öğrencilerin özel öğretim kurumlarından 1 yıl ücretsiz yararlanmalarına ilişkin sürecin de devamının sağlandığını anlattı.Tekin, "Burada da talep olursa kontenjanları ölçüsünde özel okullar bize bu anlamda destek olacak." ifadesini kullandı.Sınıf tekrarı geliyorYusuf Tekin, "Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." bilgisini paylaştı.'Açık liseye kaymalarla ilgili bir dizi tedbir alacağız'Açık öğretime kayıt konusuna da değinen Bakan Tekin, şöyle devam etti:Tekin, açık liseye geçişleri zorlaştıracaklarının altını çizerek, Kovid-19 salgını döneminde elektronik ortamda yapılan açık lise sınavlarını eski haline dönüştürmeyi planladıklarını kaydetti.'Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz'Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına." dedi.Tekin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Bakanlık olarak ciddi bir etkinlik takvimi oluşturduklarını ve bu kapsamda illere bir genelge gönderdiklerini söyledi.Yeni dönemde önem verdikleri konulardan birinin öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu konuyu tepeden tırnağa revize etmek istediklerini belirtti.Özel okulların servis ve yemek ücretleriTekin, özel okulların servis ve yemek ücretleri gibi konularda ilgili derneklerle görüşmeler yaptıklarını aktararak, "Ücretlerle ilgili TEFE-TÜFE ilkesini getirdikten sonra özel okullar, derneklerin bize taahhüdü, servis ve yemek ihtiyacıyla ilgili konularda da makul düzeyde yapacaklar. Biz de kendilerini zaten denetleyeceğiz. Bu denetim alanının içerisinde kalan okullar bizim paydaşımız ama bu denetimin dışına çıkmak isteyen, bize taahhütlerini veya bizim mevzuatımızın dışında yollara tevessül etmek isteyen özel okullara karşı da biliyorsunuz hem özel öğretim kurumlarıyla ilgili yasal düzenlemelerimizde hem de yönetmelik düzeyindeki ikincil mevzuat düzeyimizde cezalandırma mekanizmaları var, idari cezalar uygulayabilecek durumdayız." diye konuştu.Tekin, meslek liselerinin, mezunlarının kendi alanlarında istihdam edildiği, amacına uygun hizmet veren yapılar olarak yaygınlaştırılacağını belirtti.Bir soru üzerine hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde yıkım ya da güçlendirme kararı verilen okullarla ilgili gerekenin yapılmaya devam ettiğini vurgulayan Tekin, İstanbul'da yeni okul yapılacak arazi bulunmasında güçlük olduğunu, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destek sağladığını söyledi.Yusuf Tekin özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücretlerine ilişkin soru üzerine, konuyu yakından takip ettiğini aktardı.Hukuki açıdan özel okullarda çalışan öğretmenlere bir taban aylık belirlenmesinin mümkün olmadığını belirten Tekin, özel okulların bazılarında ücret politikası konusunda sıkıntılar yaşandığını, bunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.'Yeni öğretmen ataması kuşkusuz olacak'Tekin, "atanamayan öğretmenler" konusundaki soruları şöyle yanıtladı:Öğretmenlik Meslek KanunuTekin, Anayasa Mahkemesi'nin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal kararı verdiğini hatırlatarak, gerekçeli karar kendilerine ulaştığında buna uygun hareket edeceklerini söyledi.Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, öğretmenlerin talepleri doğrultusunda, biraz daha kapsamlı şekilde ele alınabileceğini ifade etti.Dershanelerin kapatılması sürecinde Anayasa Mahkemesi'nin "belli alanlarda takviye gereklidir" kararı sonrasında özel öğretim kurslarının ders bazlı kurumsal hizmet sunacak yapılar olarak planlandığını anlatan Tekin, bugün dershane benzeri yapıların yeniden oluştuğu eleştirisine yönelik şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230802/yurtlarburada-yoneticisi-durak-ogrenciler-tercih-yaparken-yurt-fiyati-arastiriyor-1074292703.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lise, devamsızlık, okul, öğrenci, milli eğitim bakanlığı