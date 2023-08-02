https://sputniknews.com.tr/20230802/yurtlarburada-yoneticisi-durak-ogrenciler-tercih-yaparken-yurt-fiyati-arastiriyor-1074292703.html

'Yurtlarburada' yöneticisi Durak: 'Öğrenciler tercih yaparken yurt fiyatı araştırıyor'

'Yurtlarburada' yöneticisi Durak: 'Öğrenciler tercih yaparken yurt fiyatı araştırıyor'

Üniversite için tercih süresi 8 Ağustos’ta doluyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken konaklama sorununu da göz öne alarak tercih yapıyor. 'yurtlarburada'... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T14:33+0300

2023-08-02T14:33+0300

2023-08-02T14:40+0300

türkiye

öğrenci

öğrenci yurdu

üniversite

üniversite sınavı

tercih

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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu başladı. 27 Temmuz’da başlayan tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puanların yanı sıra, tercih edecekleri okulların olanakları ve konaklama konusundaki kolaylığını da göz önünde bulunduruyor. Öğrenciler tercih yapmayı düşündükleri illerdeki yurt imkanlarını ve özel yurt fiyatlarını da değerlendiriyor.Tercih döneminde öğrencilerden ve ailelerinden çok sayıda telefon aldıklarını belirten 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak şunları söyledi:‘Yurt fiyatları güncelleniyor’Maliyet artışlarına dikkat çeken Durak “Artan enflasyon rakamları ile birlikte yurtlar fiyat belirlemeye çalışıyor. Ben müşterilerim ile konuştuğumda bu fiyatlardan satış yapmak istemiyorlar. Fiyatlar sürekli olarak güncelleniyor. Kira başta olmak üzere fiyatların üzerine, gıda, elektrik, su, doğalgaz gibi maliyetler de ekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İstanbul'daki yurtlar sabah kahvaltısı vermek zorunda, akşam yemeğini seçmeli olarak veriyorlar. Ankara’da ise yurtlar akşam yemeğini de fiyatını dahil ederek satış yapıyor. Ankara’da tek kişilik odalar 150 bin ila 250 bin değişiyor. Geçen yıl iki kişilik oda için tek kişinin ödediği fiyat 85 bin lirayken, bu yıl bu fiyat 140 binlere çıkmış durumda. Ağustos ayında da bu fiyatlara güncelleme gelmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230802/1074279477.html

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öğrenci, öğrenci yurdu, üniversite, üniversite sınavı, tercih