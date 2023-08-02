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'Yurtlarburada' yöneticisi Durak: 'Öğrenciler tercih yaparken yurt fiyatı araştırıyor'
'Yurtlarburada' yöneticisi Durak: 'Öğrenciler tercih yaparken yurt fiyatı araştırıyor'
Üniversite için tercih süresi 8 Ağustos’ta doluyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken konaklama sorununu da göz öne alarak tercih yapıyor. 'yurtlarburada'... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T14:33+0300
2023-08-02T14:40+0300
türkiye
öğrenci
öğrenci yurdu
üniversite
üniversite sınavı
tercih
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu başladı. 27 Temmuz’da başlayan tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puanların yanı sıra, tercih edecekleri okulların olanakları ve konaklama konusundaki kolaylığını da göz önünde bulunduruyor. Öğrenciler tercih yapmayı düşündükleri illerdeki yurt imkanlarını ve özel yurt fiyatlarını da değerlendiriyor.Tercih döneminde öğrencilerden ve ailelerinden çok sayıda telefon aldıklarını belirten 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak şunları söyledi:‘Yurt fiyatları güncelleniyor’Maliyet artışlarına dikkat çeken Durak “Artan enflasyon rakamları ile birlikte yurtlar fiyat belirlemeye çalışıyor. Ben müşterilerim ile konuştuğumda bu fiyatlardan satış yapmak istemiyorlar. Fiyatlar sürekli olarak güncelleniyor. Kira başta olmak üzere fiyatların üzerine, gıda, elektrik, su, doğalgaz gibi maliyetler de ekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İstanbul'daki yurtlar sabah kahvaltısı vermek zorunda, akşam yemeğini seçmeli olarak veriyorlar. Ankara’da ise yurtlar akşam yemeğini de fiyatını dahil ederek satış yapıyor. Ankara’da tek kişilik odalar 150 bin ila 250 bin değişiyor. Geçen yıl iki kişilik oda için tek kişinin ödediği fiyat 85 bin lirayken, bu yıl bu fiyat 140 binlere çıkmış durumda. Ağustos ayında da bu fiyatlara güncelleme gelmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.
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öğrenci, öğrenci yurdu, üniversite, üniversite sınavı, tercih
öğrenci, öğrenci yurdu, üniversite, üniversite sınavı, tercih

'Yurtlarburada' yöneticisi Durak: 'Öğrenciler tercih yaparken yurt fiyatı araştırıyor'

14:33 02.08.2023 (güncellendi: 14:40 02.08.2023)
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KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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Özel
Üniversite için tercih süresi 8 Ağustos’ta doluyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken konaklama sorununu da göz öne alarak tercih yapıyor. 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak öğrencilerin tercih yapmadan önce kendilerini arayarak yurt fiyatları hakkında bilgi aldıklarını söyledi.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu başladı. 27 Temmuz’da başlayan tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puanların yanı sıra, tercih edecekleri okulların olanakları ve konaklama konusundaki kolaylığını da göz önünde bulunduruyor. Öğrenciler tercih yapmayı düşündükleri illerdeki yurt imkanlarını ve özel yurt fiyatlarını da değerlendiriyor.
Tercih döneminde öğrencilerden ve ailelerinden çok sayıda telefon aldıklarını belirten 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak şunları söyledi:

“Öğrenciler tercih yaparken yurt fiyatı araştırıyor. Tercih yaparken bunu göz önünde bulunduruyor. Örnek verecek olursak Ankara’da endüstri mühendisliği tercih edecek bir öğrenci, biraz daha uygunsa Bandırma’da tıp yazmayı tercih ediyor ya da alternatif bölümleri değerlendiriyor. Bu sene daha çok kendi bulundukları illerdeki üniversitelere girmek istiyorlar. Bize gelen telefonlardan anladığım kadarı ile çevre illeri araştırıyorlar ama ailelerin çoğunluğu çocuklarının kendi illerinde tercih yapmalarından yana oluyor.”

‘Yurt fiyatları güncelleniyor’

Maliyet artışlarına dikkat çeken Durak “Artan enflasyon rakamları ile birlikte yurtlar fiyat belirlemeye çalışıyor. Ben müşterilerim ile konuştuğumda bu fiyatlardan satış yapmak istemiyorlar. Fiyatlar sürekli olarak güncelleniyor. Kira başta olmak üzere fiyatların üzerine, gıda, elektrik, su, doğalgaz gibi maliyetler de ekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İstanbul'daki yurtlar sabah kahvaltısı vermek zorunda, akşam yemeğini seçmeli olarak veriyorlar. Ankara’da ise yurtlar akşam yemeğini de fiyatını dahil ederek satış yapıyor. Ankara’da tek kişilik odalar 150 bin ila 250 bin değişiyor. Geçen yıl iki kişilik oda için tek kişinin ödediği fiyat 85 bin lirayken, bu yıl bu fiyat 140 binlere çıkmış durumda. Ağustos ayında da bu fiyatlara güncelleme gelmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.
üniversite tercihleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
YAŞAM
Üniversite adayları için 10 adımda tercih yaparken dikkat edilecekler
11:44
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