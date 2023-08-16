https://sputniknews.com.tr/20230816/letonya-demiryollari-sonbahardan-itibaren-ukrayna-tahilini-tasiyabiliriz-1074697631.html

Letonya Demiryolları: Sonbahardan itibaren Ukrayna tahılını taşıyabiliriz

Letonya Demiryolları: Sonbahardan itibaren Ukrayna tahılını taşıyabiliriz

Letonya Demiryolları Başkanı Pļavnieks, sonbahardan itibaren yılda bir milyon tona varan miktarda Ukrayna tahılını Letonya limanlarına taşımaya... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T16:27+0300

2023-08-16T16:27+0300

2023-08-16T16:27+0300

ukrayna krizi

tahıl

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tahıl anlaşması

letonya

demiryolu

tren

taşıma

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Letonya Demiryolları Başkanı Rinalds Pļavnieks, Letonya radyosuna açıklamasında, “Geçen hafta Ukrayna'nın Letonya Büyükelçisi ile görüştük. Çalışanlarımız bu Pazar günü Ukrayna'dan iş gezisinden döndüler. Yılda yaklaşık 500 bin milyon tonun bu transit koridordan taşınabileceğini görüyoruz. Taşıma çalışmaları önümüzdeki sonbahardan itibaren başlayabilir” ifadesini kullandı.“Bu yaza kadar bu konuda kesinlikle kuşkularım vardı, zira demiryolu için bu tür endüstriyel hacimlerin imkansız olduğuna inanıyordum, çünkü iki üç aktarmanın yapılması gerekiyor” diyen Pļavnieks, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-savunma-bakanligi-ukraynadan-tahil-ihraci-icin-karadenizde-kaynaklarimiz-yok-1074696645.html

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