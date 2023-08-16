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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/letonya-demiryollari-sonbahardan-itibaren-ukrayna-tahilini-tasiyabiliriz-1074697631.html
Letonya Demiryolları: Sonbahardan itibaren Ukrayna tahılını taşıyabiliriz
Letonya Demiryolları: Sonbahardan itibaren Ukrayna tahılını taşıyabiliriz
Letonya Demiryolları Başkanı Pļavnieks, sonbahardan itibaren yılda bir milyon tona varan miktarda Ukrayna tahılını Letonya limanlarına taşımaya... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T16:27+0300
2023-08-16T16:27+0300
ukrayna krizi
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
letonya
demiryolu
tren
taşıma
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Letonya Demiryolları Başkanı Rinalds Pļavnieks, Letonya radyosuna açıklamasında, “Geçen hafta Ukrayna'nın Letonya Büyükelçisi ile görüştük. Çalışanlarımız bu Pazar günü Ukrayna'dan iş gezisinden döndüler. Yılda yaklaşık 500 bin milyon tonun bu transit koridordan taşınabileceğini görüyoruz. Taşıma çalışmaları önümüzdeki sonbahardan itibaren başlayabilir” ifadesini kullandı.“Bu yaza kadar bu konuda kesinlikle kuşkularım vardı, zira demiryolu için bu tür endüstriyel hacimlerin imkansız olduğuna inanıyordum, çünkü iki üç aktarmanın yapılması gerekiyor” diyen Pļavnieks, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-savunma-bakanligi-ukraynadan-tahil-ihraci-icin-karadenizde-kaynaklarimiz-yok-1074696645.html
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tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, letonya, demiryolu, tren, taşıma, gıda krizi
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Letonya Demiryolları: Sonbahardan itibaren Ukrayna tahılını taşıyabiliriz

16:27 16.08.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULUkrayna- Tahıl
Ukrayna- Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Letonya Demiryolları Başkanı Pļavnieks, sonbahardan itibaren yılda bir milyon tona varan miktarda Ukrayna tahılını Letonya limanlarına taşımaya başlayabileceğini belirtti.
Letonya Demiryolları Başkanı Rinalds Pļavnieks, Letonya radyosuna açıklamasında, “Geçen hafta Ukrayna'nın Letonya Büyükelçisi ile görüştük. Çalışanlarımız bu Pazar günü Ukrayna'dan iş gezisinden döndüler. Yılda yaklaşık 500 bin milyon tonun bu transit koridordan taşınabileceğini görüyoruz. Taşıma çalışmaları önümüzdeki sonbahardan itibaren başlayabilir” ifadesini kullandı.
“Bu yaza kadar bu konuda kesinlikle kuşkularım vardı, zira demiryolu için bu tür endüstriyel hacimlerin imkansız olduğuna inanıyordum, çünkü iki üç aktarmanın yapılması gerekiyor” diyen Pļavnieks, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama bu taşımalar yapılıyor ve Klaipeda limanına hizmet vermek için yetiyor. Ayda birkaç bin tonu buluyorlar, ancak lojistik ve aktarma kapasiteleri gelişmiş halde. Şu anda Letonya’da Ukrayna tahılını taşımak için gereken imkanlar var.”
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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