https://sputniknews.com.tr/20230816/kuzey-kore-acikladi-abd-askeri-ordusundaki-irkciliktan-kacti-siginma-istiyor-1074684396.html

Kuzey Kore açıkladı: ABD askeri, ordusundaki ırkçılıktan kaçtı, sığınma istiyor

Kuzey Kore açıkladı: ABD askeri, ordusundaki ırkçılıktan kaçtı, sığınma istiyor

Kuzey Kore’ye kaçan ABD askeri Travis King’le ilgili Pyongyang’dan haftalar sonra gelen açıklamada, King’in ABD ordusundaki ayrımcılıktan bıktığı için Kuzey... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T09:46+0300

2023-08-16T09:46+0300

2023-08-16T09:46+0300

dünya

kuzey kore

asker

ırkçı hareket

irkçı saldırı

abd

siyahi

kaçak

sığınma

sığınma talebi

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Kuzey Kore'ye 'izinsiz ve isteyerek' geçtiği açıklanan ABD askeri Travis King'le ilgili Pyongyang'dan çarpıcı bir açıklama geldi.ABD askerinin komünist rejimle yönetilen ve Batı tarafından 'diktatörlük' olarak nitelenen Kuzey Kore’ye kaçışı ABD'de şok etkisi yaratmıştı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Kuzey Kore'de gözaltında olduğunu sanıyoruz. İyi olduğu konusunda çok endişeliyiz” diyerek gizemli olayı aydınlatmaya çalıştıklarını söylemişti.King'in saldırı suçlarından tutuklu olduğu Güney Kore'deki hapishaneden yeni bırakıldığı ve ABD'de de başka disiplin suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıkmıştı. 20'li yaşlardaki askere Teksas'taki Fort Bliss üssüne dönmesi için havaalanına kadar eşlik edildiği ancak askerin uçağa binmek yerine havaalanından ayrılarak Kore sınırındaki Panmunjom köyüne giden bir tura katılıp sınırı izinsiz olarak geçtiği belirtilmişti.Kuzey Kore yönetimi, olaydan haftalar sonra bir açıklama yaptı ve King'in ABD ordusundaki ayrımcılıktan bıktığı için Kuzey Kore'de kalmak istediğini kaydetti. Pyıongyang, genç askerin ABD'deki insanlık dışı muameleden ve ırk ayrımcılığından kaçmak için ülkeye sığındığını savundu.ABD medyasına konuşan King'in amcası da, yeğeninin bir süredir orduda ırkçılığa maruz kaldığını söylediğini ifade etti.ABD ordusu ise açıklamasında King'in ülkeye güvenle dönebilmesi için uğraştığını bildirdi.

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kuzey kore, asker, ırkçı hareket, irkçı saldırı, abd, siyahi, kaçak, sığınma, sığınma talebi