Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230816/kuzey-kore-acikladi-abd-askeri-ordusundaki-irkciliktan-kacti-siginma-istiyor-1074684396.html
Kuzey Kore açıkladı: ABD askeri, ordusundaki ırkçılıktan kaçtı, sığınma istiyor
Kuzey Kore açıkladı: ABD askeri, ordusundaki ırkçılıktan kaçtı, sığınma istiyor
Kuzey Kore’ye kaçan ABD askeri Travis King’le ilgili Pyongyang’dan haftalar sonra gelen açıklamada, King’in ABD ordusundaki ayrımcılıktan bıktığı için Kuzey... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T09:46+0300
2023-08-16T09:46+0300
dünya
kuzey kore
asker
ırkçı hareket
irkçı saldırı
abd
siyahi
kaçak
sığınma
sığınma talebi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103544/96/1035449646_0:211:3796:2346_1920x0_80_0_0_8ab574129262d6bf0a5c2c247d66b80b.jpg
Kuzey Kore'ye 'izinsiz ve isteyerek' geçtiği açıklanan ABD askeri Travis King'le ilgili Pyongyang'dan çarpıcı bir açıklama geldi.ABD askerinin komünist rejimle yönetilen ve Batı tarafından 'diktatörlük' olarak nitelenen Kuzey Kore’ye kaçışı ABD'de şok etkisi yaratmıştı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Kuzey Kore'de gözaltında olduğunu sanıyoruz. İyi olduğu konusunda çok endişeliyiz” diyerek gizemli olayı aydınlatmaya çalıştıklarını söylemişti.King'in saldırı suçlarından tutuklu olduğu Güney Kore'deki hapishaneden yeni bırakıldığı ve ABD'de de başka disiplin suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıkmıştı. 20'li yaşlardaki askere Teksas'taki Fort Bliss üssüne dönmesi için havaalanına kadar eşlik edildiği ancak askerin uçağa binmek yerine havaalanından ayrılarak Kore sınırındaki Panmunjom köyüne giden bir tura katılıp sınırı izinsiz olarak geçtiği belirtilmişti.Kuzey Kore yönetimi, olaydan haftalar sonra bir açıklama yaptı ve King'in ABD ordusundaki ayrımcılıktan bıktığı için Kuzey Kore'de kalmak istediğini kaydetti. Pyıongyang, genç askerin ABD'deki insanlık dışı muameleden ve ırk ayrımcılığından kaçmak için ülkeye sığındığını savundu.ABD medyasına konuşan King'in amcası da, yeğeninin bir süredir orduda ırkçılığa maruz kaldığını söylediğini ifade etti.ABD ordusu ise açıklamasında King'in ülkeye güvenle dönebilmesi için uğraştığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/trumpa-yoneltilen-suclarin-bulundugu-belge-sahte-cikti-1074683647.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103544/96/1035449646_194:0:3602:2556_1920x0_80_0_0_cc3284b2c7388cf94b58d0abc1aea42d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, asker, ırkçı hareket, irkçı saldırı, abd, siyahi, kaçak, sığınma, sığınma talebi
kuzey kore, asker, ırkçı hareket, irkçı saldırı, abd, siyahi, kaçak, sığınma, sığınma talebi

Kuzey Kore açıkladı: ABD askeri, ordusundaki ırkçılıktan kaçtı, sığınma istiyor

09:46 16.08.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE Güney Kore-Kuzey Kore sınırı
Güney Kore-Kuzey Kore sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
Abone olTelegram
Kuzey Kore’ye kaçan ABD askeri Travis King’le ilgili Pyongyang’dan haftalar sonra gelen açıklamada, King’in ABD ordusundaki ayrımcılıktan bıktığı için Kuzey Kore’de kalmak istediği kaydedildi.
Kuzey Kore'ye 'izinsiz ve isteyerek' geçtiği açıklanan ABD askeri Travis King'le ilgili Pyongyang'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
ABD askerinin komünist rejimle yönetilen ve Batı tarafından 'diktatörlük' olarak nitelenen Kuzey Kore’ye kaçışı ABD'de şok etkisi yaratmıştı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Kuzey Kore'de gözaltında olduğunu sanıyoruz. İyi olduğu konusunda çok endişeliyiz” diyerek gizemli olayı aydınlatmaya çalıştıklarını söylemişti.
King'in saldırı suçlarından tutuklu olduğu Güney Kore'deki hapishaneden yeni bırakıldığı ve ABD'de de başka disiplin suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıkmıştı. 20'li yaşlardaki askere Teksas'taki Fort Bliss üssüne dönmesi için havaalanına kadar eşlik edildiği ancak askerin uçağa binmek yerine havaalanından ayrılarak Kore sınırındaki Panmunjom köyüne giden bir tura katılıp sınırı izinsiz olarak geçtiği belirtilmişti.
Kuzey Kore yönetimi, olaydan haftalar sonra bir açıklama yaptı ve King'in ABD ordusundaki ayrımcılıktan bıktığı için Kuzey Kore'de kalmak istediğini kaydetti. Pyıongyang, genç askerin ABD'deki insanlık dışı muameleden ve ırk ayrımcılığından kaçmak için ülkeye sığındığını savundu.
ABD medyasına konuşan King'in amcası da, yeğeninin bir süredir orduda ırkçılığa maruz kaldığını söylediğini ifade etti.
ABD ordusu ise açıklamasında King'in ülkeye güvenle dönebilmesi için uğraştığını bildirdi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
DÜNYA
Trump’a yöneltilen suçların bulunduğu belge sahte çıktı
09:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала