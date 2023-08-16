https://sputniknews.com.tr/20230816/trumpa-yoneltilen-suclarin-bulundugu-belge-sahte-cikti-1074683647.html

Trump’a yöneltilen suçların bulunduğu belge sahte çıktı

Trump’a yöneltilen suçların bulunduğu belge sahte çıktı

Eski ABD Başkanı Trump aleyhinde dördüncü davanın açıldığı Georgia eyaletindeki Fulton Bölge Mahkemesi, Trump'a yöneltilen suçlama başlıklarının bulunduğu... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T09:25+0300

2023-08-16T09:25+0300

2023-08-16T09:25+0300

dünya

abd

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dava

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mahkeme

jüri

büyük jüri

suçlama

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Fulton Katipliği, Fulton Bölge Mahkemesi’nin internet sitesinde yayımlandığını ve daha sonra 'bir açıklama yapılmadan' kaldırıldığını iddia ettiği iki sayfalık belgeyle ilgili yazılı bir duyuru yayımladı.Açıklamada, söz konusu 'kazayı' öğrenen Yüksek ve Sulh Ceza Mahkemeleri Fulton Bölge Katibi Che Alexander’ın söz konusu belgeyi derhal kaldırdığını ve ardından basını, gerçek olmayan 'kurmaca' bir belgenin dolaşımda olduğu ve büyük jürinin hiçbir iddianameyi henüz iade etmediği yönünde bilgilendirdiği ifade edildi.Büyük bir iddianamenin sisteme girilmesinde ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle sistemi test etmek üzere söz konusu belgenin yüklendiği belirtilen açıklamada, “Ne yazık ki örnek çalışma belgesi, iddianame gibi görünen ancak aslında yalnızca kurmaca bir belge olan dosyanın listelenmesine neden oldu” denildi.Belgede dava numarası ve dosyalama tarihi olduğundan resmi gibi görünse de bir imza ya da mühür olmadığı vurgusu yapılan açıklamada, belgenin sadece bir test örneği olduğu savunuldu.Açıklamada, gerçek iddianamenin saatler sonra kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilirken, hadisenin yol açtığı karmaşanın farkında ve son derece etkin, doğru ve şeffaf bir şekilde çalışmaya kararlı olunduğu mesajına yer verildi.Ancak dün sosyal medyada çokça paylaşılan 14 Ağustos 2023 tarihli, Trump’ın adı ve soyadının bulunduğu belgede yer alan suçlama başlıkları eski Başkan Donald Trump’a yöneltilenlerle birebir aynıydı.

https://sputniknews.com.tr/20230815/trump-georgiadaki-secimlerle-ilgili-buyuk-karmasik-curutulemez-bir-rapor-duyuracagini-acikladi-1074672823.html

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abd, donald trump, dava, sahte belge, mahkeme, jüri, büyük jüri, suçlama