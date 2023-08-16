https://sputniknews.com.tr/20230816/kaluga-bolgesinde-ukraynaya-ait-3-iha-vuruldu-1074691067.html
Kaluga ve Kırım semalarında Ukrayna'ya ait toplam 4 İHA vuruldu
Kaluga ve Kırım semalarında Ukrayna'ya ait toplam 4 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi yakınındaki Kaluga Bölgesi semalarında Ukrayna ordusu tarafından gönderilen 3 İHA'nın vurulduğunu açıkladı. Ayrıca 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T13:34+0300
2023-08-16T13:34+0300
2023-08-16T13:58+0300
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
yıkım
can kaybı
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rusya
rusya savunma bakanlığı
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ukrayna krizi
kaluga bölgesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 05:00 sularında Kiev rejiminin Kaluga Bölgesi'ndeki tesislere yönelik 3 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimi önlendi" ifadelerini kullandı. Bakanlık, İHA'ların vurulması sonucunda herhangi bir can kaybı veya yıkım yaşanmadığını bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Genelde İHA'lar yardımıyla gerçekleştirilen bu girişimlerin büyük bölümü, Rusya ordusunun hava savunma araçları tarafından önleniyor.Kırım semalarında 1 İHA etkisiz hale getirildiBakanlık, Rusya ordusunun Kırım semalarında terör saldırısı girişiminde bulunan Ukrayna tarafına ait 1 İHA'nın imha edildiğini de belirtti. Bakanlık, uçak tipi İHA'nın Rusya topraklarındaki tesislerin vurulması amacıyla gönderildiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/suriyede-rusyanin-su-35leri-ile-abdnin-f-35leri-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1074690651.html
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insansız hava aracı (iha), yıkım, can kaybı, ölüm, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, kaluga bölgesi
insansız hava aracı (iha), yıkım, can kaybı, ölüm, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, kaluga bölgesi
Kaluga ve Kırım semalarında Ukrayna'ya ait toplam 4 İHA vuruldu
13:34 16.08.2023 (güncellendi: 13:58 16.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi yakınındaki Kaluga Bölgesi semalarında Ukrayna ordusu tarafından gönderilen 3 İHA'nın vurulduğunu açıkladı. Ayrıca
Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 05:00 sularında Kiev rejiminin Kaluga Bölgesi'ndeki tesislere yönelik 3 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimi önlendi" ifadelerini kullandı. Bakanlık, İHA'ların vurulması sonucunda herhangi bir can kaybı veya yıkım yaşanmadığını bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Genelde İHA'lar yardımıyla gerçekleştirilen bu girişimlerin büyük bölümü, Rusya ordusunun hava savunma araçları tarafından önleniyor.
Kırım semalarında 1 İHA etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Rusya ordusunun Kırım semalarında terör saldırısı girişiminde bulunan Ukrayna tarafına ait 1 İHA'nın imha edildiğini de belirtti. Bakanlık, uçak tipi İHA'nın Rusya topraklarındaki tesislerin vurulması amacıyla gönderildiğinin altını çizdi.