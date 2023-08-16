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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/kaluga-bolgesinde-ukraynaya-ait-3-iha-vuruldu-1074691067.html
Kaluga ve Kırım semalarında Ukrayna'ya ait toplam 4 İHA vuruldu
Kaluga ve Kırım semalarında Ukrayna'ya ait toplam 4 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi yakınındaki Kaluga Bölgesi semalarında Ukrayna ordusu tarafından gönderilen 3 İHA'nın vurulduğunu açıkladı. Ayrıca 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T13:34+0300
2023-08-16T13:58+0300
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
yıkım
can kaybı
ölüm
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
kaluga bölgesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 05:00 sularında Kiev rejiminin Kaluga Bölgesi'ndeki tesislere yönelik 3 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimi önlendi" ifadelerini kullandı. Bakanlık, İHA'ların vurulması sonucunda herhangi bir can kaybı veya yıkım yaşanmadığını bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Genelde İHA'lar yardımıyla gerçekleştirilen bu girişimlerin büyük bölümü, Rusya ordusunun hava savunma araçları tarafından önleniyor.Kırım semalarında 1 İHA etkisiz hale getirildiBakanlık, Rusya ordusunun Kırım semalarında terör saldırısı girişiminde bulunan Ukrayna tarafına ait 1 İHA'nın imha edildiğini de belirtti. Bakanlık, uçak tipi İHA'nın Rusya topraklarındaki tesislerin vurulması amacıyla gönderildiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/suriyede-rusyanin-su-35leri-ile-abdnin-f-35leri-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1074690651.html
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insansız hava aracı (iha), yıkım, can kaybı, ölüm, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, kaluga bölgesi
insansız hava aracı (iha), yıkım, can kaybı, ölüm, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, kaluga bölgesi

Kaluga ve Kırım semalarında Ukrayna'ya ait toplam 4 İHA vuruldu

13:34 16.08.2023 (güncellendi: 13:58 16.08.2023)
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov / Multimedya arşivine gidinİHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon
İHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi yakınındaki Kaluga Bölgesi semalarında Ukrayna ordusu tarafından gönderilen 3 İHA'nın vurulduğunu açıkladı. Ayrıca
Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 05:00 sularında Kiev rejiminin Kaluga Bölgesi'ndeki tesislere yönelik 3 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimi önlendi" ifadelerini kullandı. Bakanlık, İHA'ların vurulması sonucunda herhangi bir can kaybı veya yıkım yaşanmadığını bildirdi.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Genelde İHA'lar yardımıyla gerçekleştirilen bu girişimlerin büyük bölümü, Rusya ordusunun hava savunma araçları tarafından önleniyor.

Kırım semalarında 1 İHA etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Rusya ordusunun Kırım semalarında terör saldırısı girişiminde bulunan Ukrayna tarafına ait 1 İHA'nın imha edildiğini de belirtti. Bakanlık, uçak tipi İHA'nın Rusya topraklarındaki tesislerin vurulması amacıyla gönderildiğinin altını çizdi.
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