https://sputniknews.com.tr/20230816/hawaiideki-yanginda-olu-sayisi-106ya-yukseldi-3-binden-fazla-evcil-hayvan-da-kayip-1074687203.html

Hawaii’deki yangında ölü sayısı 106’ya yükseldi: 3 binden fazla evcil hayvan da kayıp

Hawaii’deki yangında ölü sayısı 106’ya yükseldi: 3 binden fazla evcil hayvan da kayıp

ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 106'ya çıktı. Ayrıca geçen hafta başlayan Maui yangınlarıyla ilgili verilen... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T11:13+0300

2023-08-16T11:13+0300

2023-08-16T11:13+0300

hawaii

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Maui bölge yönetimi yetkilileri, yangınlardan etkilenen alanın yüzde 32’sinde arama çalışmalarının bittiğini belirterek hayatını kaybedenlerle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.Yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası’nda devam eden ve tarihi Lahaina kasabasını kül eden orman yangınları nedeniyle ölenlerin sayısının 106’ya yükseldiğini aktarırken Maui’de kimlik tespit çalışmalarına başladıklarını açıkladı.Yangınlarda hayatını kaybeden Lahaina sakinlerinden Robert Dyckman ve Buddy Jantoc’un kimliğinin tespit edildiğini kaydeden yetkililer, ayrıca, üç kişinin daha kimliğinin belirlendiğini aktardı.ABD Sağlık Bakanlığı'ndan Jonathan Greene adli tabip, patolog ve teknisyenlerden oluşan bir ekibin yanı sıra muayene masaları, röntgen üniteleri ve diğer ekipmanların, yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için bölgeye gönderildiğini belirtti. Greene, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kimlik tespitinin uzun süreceğini ve bu konuda sabırlı olunması gerektiğini vurgulayarak “Bu çok, çok zor bir görev olacak” ifadesini kullandı.Günde 10 ila 20 ceset bulunabilir: Yeri tespit edilemeyen 1300 kişi aranıyorHawaii Valisi Josh Green açıklamasında, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında 'günde 10 ila 20’ye yakın ceset bulabileceklerini' kaydederek toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.Yangınlar nedeniyle yeri tespit edilemeyen 1300 kişinin hala arandığını aktaran Green, 402 otel odası da dahil olmak üzere 2 bin kadar konutun, evlerini kaybeden kişiler için hazır hale getirildiğini kaydetmişti.3 binden fazla evcil hayvan kayıpPu’unene merkezli hayvan yardım kuruluşu, devam eden trajedi nedeniyle yaklaşık 3 binden fazla hayvanın hala kayıp olduğunu tahmin ediyor.Humane Society, ölü hayvanlarla karşılaşan gönüllülerin veya sakinlerin onları hareket ettirmemelerini veya yok etmemelerini istedi. Dr. Lisa M. Labrecque, “Hayvanları belirleyebilmemiz için taşınmamalarını veya yok edilmemelerini saygıyla rica ediyoruz” dedi.Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Labrecque, yardım kuruluşunun hayvanları aramak için uygun alanlarda Maui Polis Departmanı ile yakın bir şekilde çalıştığını açıkladı. Ayrıca hayatta kalan hayvanları dışarı çekmek için yanan alanların çevresine yemlik ve su istasyonları, Napili Plaza ve Lahaina Halk Merkezi’ne, yaralı hayvanları tedavi etmek için veteriner ekiplerin yerleştirildiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230816/biden-hawaiideki-yanginlar-100-yili-askin-suredir-gerceklesen-en-olumcul-orman-yangini-1074679672.html

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hawaii, abd, yangın, kayıp, ölü, ölü sayısı, doğal afet, can kaybı, evcil hayvan, kayıp ilanı