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Biden: Hawaii'deki yangınlar 100 yılı aşkın süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını
Biden: Hawaii'deki yangınlar 100 yılı aşkın süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını
ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek, mümkün olan en kısa... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T01:39+0300
2023-08-16T01:39+0300
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Wisconsin'in Milwaukee kentinde ekonomi politikaları hakkında konuşan Biden, konuşmasına, tutumuyla ilgili eleştirilerin yöneltildiği Hawaii'deki yangınlarla mücadele çabalarıyla başladı.Biden, yangınların ABD'deki "bir asırdan uzun süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek, neden olduğu hasara ve ölümlerin çok olmasına işaret etti."Eşim Jill ile mümkün olan en kısa sürede Hawaii'ye gideceğiz" diyen Biden, eyalet valisiyle bu konuyu görüştüklerini söyledi.Biden Hawaii'ye gitmek istediğini belirtti ancak devam eden arama kurtarma çalışmalarını da kesintiye uğramamasından emin olmak istediği mesajını verdi.Yangınlar nedeniyle yerlerinden olan kişilere de hane başına bir defaya mahsus 700 dolarlık ödeme yapılacağını duyuran Biden, Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (FEMA) afetzedeler için çalışmalarından bahsetti.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, hafta sonu Maui'deki yangınlarda artan ölü sayısıyla ilgili yorumu sorulduğunda "Yorumum yok" demesi ve daha sonra da konuyla ilgili sorulara yanıt vermemesi üzerine oldukça eleştirilen Biden'ın, Hawaii'yi ne zaman ziyaret edebileceğiyle ilgili "aktif görüşmeler" yaptıklarını söylemişti.ABD'nin Hawaii eyaleti son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 99 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçerken ölü sayısının artması bekleniyor.
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abd, abd, joe biden, orman, orman yangını

Biden: Hawaii'deki yangınlar 100 yılı aşkın süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını

01:39 16.08.2023
© İHAHawaii orman yangını
Hawaii orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© İHA
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ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söyledi.
Wisconsin'in Milwaukee kentinde ekonomi politikaları hakkında konuşan Biden, konuşmasına, tutumuyla ilgili eleştirilerin yöneltildiği Hawaii'deki yangınlarla mücadele çabalarıyla başladı.
Biden, yangınların ABD'deki "bir asırdan uzun süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek, neden olduğu hasara ve ölümlerin çok olmasına işaret etti.
"Eşim Jill ile mümkün olan en kısa sürede Hawaii'ye gideceğiz" diyen Biden, eyalet valisiyle bu konuyu görüştüklerini söyledi.
Biden Hawaii'ye gitmek istediğini belirtti ancak devam eden arama kurtarma çalışmalarını da kesintiye uğramamasından emin olmak istediği mesajını verdi.
Yangınlar nedeniyle yerlerinden olan kişilere de hane başına bir defaya mahsus 700 dolarlık ödeme yapılacağını duyuran Biden, Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (FEMA) afetzedeler için çalışmalarından bahsetti.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, hafta sonu Maui'deki yangınlarda artan ölü sayısıyla ilgili yorumu sorulduğunda "Yorumum yok" demesi ve daha sonra da konuyla ilgili sorulara yanıt vermemesi üzerine oldukça eleştirilen Biden'ın, Hawaii'yi ne zaman ziyaret edebileceğiyle ilgili "aktif görüşmeler" yaptıklarını söylemişti.
ABD'nin Hawaii eyaleti son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 99 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçerken ölü sayısının artması bekleniyor.
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