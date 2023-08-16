https://sputniknews.com.tr/20230816/game-of-thrones-oyuncusu-36-yasinda-hayatini-kaybetti-1074687074.html
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Game Of Thrones, EastEnders gibi dizilerle adını duyuran İngiliz oyuncu Darren Kent, uzun süredir hastalıklarla sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T10:54+0300
2023-08-16T10:54+0300
2023-08-16T10:54+0300
dünya
game of thrones
darren kent
ölüm
hasta
sosyal medya
başsağlığı
paylaşım
aktör
oyuncu
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Game Of Thrones, EastEnders gibi dizilerde rol alan Darren Kent, uzun zamandır sürdürdüğü hastalıkla mücadelede yenildi. İngiliz oyuncu Kent, 36 yaşında hayatını kaybetti.Kent, kariyerinin başından bu yana kemik erimesi, eklem iltihabı ve nadir görülen bir cilt hastalığıyla mücadele ediyordu.Ölümünün ardından arkadaşları ve hayranları üzüntülerini ve yeteneğine olan hayranlıklarını dile getiren mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.Aktörün ölüm haberini veren oyunculuk ajansı, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent'in cuma günü huzur içinde hayata veda ettiği haberini vermekten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230816/erkin-korayin-kizi-uyardi-uzeri-cicekli-olan-mezar-babamin-degil-1074686923.html
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game of thrones, darren kent, ölüm, hasta, sosyal medya, başsağlığı, paylaşım, aktör, oyuncu
game of thrones, darren kent, ölüm, hasta, sosyal medya, başsağlığı, paylaşım, aktör, oyuncu
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
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Game Of Thrones, EastEnders gibi dizilerle adını duyuran İngiliz oyuncu Darren Kent, uzun süredir hastalıklarla sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti.
Game Of Thrones, EastEnders gibi dizilerde rol alan Darren Kent, uzun zamandır sürdürdüğü hastalıkla mücadelede yenildi. İngiliz oyuncu Kent, 36 yaşında hayatını kaybetti.
Kent, kariyerinin başından bu yana kemik erimesi, eklem iltihabı ve nadir görülen bir cilt hastalığıyla mücadele ediyordu.
Ölümünün ardından arkadaşları ve hayranları üzüntülerini ve yeteneğine olan hayranlıklarını dile getiren mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.
Aktörün ölüm haberini veren oyunculuk ajansı, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent'in cuma günü huzur içinde hayata veda ettiği haberini vermekten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.