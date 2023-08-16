https://sputniknews.com.tr/20230816/game-of-thrones-oyuncusu-36-yasinda-hayatini-kaybetti-1074687074.html

Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti

Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti

Game Of Thrones, EastEnders gibi dizilerle adını duyuran İngiliz oyuncu Darren Kent, uzun süredir hastalıklarla sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T10:54+0300

2023-08-16T10:54+0300

2023-08-16T10:54+0300

dünya

game of thrones

darren kent

ölüm

hasta

sosyal medya

başsağlığı

paylaşım

aktör

oyuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/14/1054896561_0:61:1369:831_1920x0_80_0_0_f2dcfb670aa523e6bb19d31250d50d3f.jpg

Game Of Thrones, EastEnders gibi dizilerde rol alan Darren Kent, uzun zamandır sürdürdüğü hastalıkla mücadelede yenildi. İngiliz oyuncu Kent, 36 yaşında hayatını kaybetti.Kent, kariyerinin başından bu yana kemik erimesi, eklem iltihabı ve nadir görülen bir cilt hastalığıyla mücadele ediyordu.Ölümünün ardından arkadaşları ve hayranları üzüntülerini ve yeteneğine olan hayranlıklarını dile getiren mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.Aktörün ölüm haberini veren oyunculuk ajansı, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent'in cuma günü huzur içinde hayata veda ettiği haberini vermekten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230816/erkin-korayin-kizi-uyardi-uzeri-cicekli-olan-mezar-babamin-degil-1074686923.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

game of thrones, darren kent, ölüm, hasta, sosyal medya, başsağlığı, paylaşım, aktör, oyuncu