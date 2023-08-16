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Erkin Koray'ın kızı uyardı: Üzeri çiçekli olan mezar babamın değil
Erkin Koray'ın kızı uyardı: Üzeri çiçekli olan mezar babamın değil
Anadolu Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'ın mezarının fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıca'dan uyarı geldi. Çamlıca... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T10:43+0300
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Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Kanada'daki Westminster Mezarlığı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı, sosyal medyada gündem olan mezarlık görüntüleri sonrası uyarıda bulundu. Damla Koray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Arkadaşlar tezcanlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor… Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/erkin-koray-hayatini-kaybetti-1074455979.html
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erkin koray, kanada, mezar
erkin koray, kanada, mezar

Erkin Koray'ın kızı uyardı: Üzeri çiçekli olan mezar babamın değil

10:43 16.08.2023 (güncellendi: 10:44 16.08.2023)
© AA / Abdurrahman AntakyalıTürk rock müziğinin önemli isimlerinden Erkin Koray, Ankirock Festivali kapsamında Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde konser verdi. (Arşiv-08.06.2007)
Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Erkin Koray, Ankirock Festivali kapsamında Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde konser verdi. (Arşiv-08.06.2007) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA / Abdurrahman Antakyalı
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Anadolu Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'ın mezarının fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıca'dan uyarı geldi. Çamlıca, "Bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil" dedi.
Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kanada'daki Westminster Mezarlığı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı, sosyal medyada gündem olan mezarlık görüntüleri sonrası uyarıda bulundu.
Damla Koray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Arkadaşlar tezcanlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor… Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz” ifadelerine yer verdi.
Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Erkin Koray, Ankirock Festivali kapsamında Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde konser verdi. (Arşiv-08.06.2007) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
YAŞAM
Erkin Koray hayatını kaybetti
7 Ağustos, 21:22
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