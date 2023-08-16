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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/fsb-ukrayna-istihbaratina-calisan-angarsk-kentinin-bir-sakinini-desifre-etti-1074698636.html
FSB, Ukrayna istihbaratına çalışan Angarsk kentinin bir sakinini deşifre etti
FSB, Ukrayna istihbaratına çalışan Angarsk kentinin bir sakinini deşifre etti
Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkenin doğusundaki Angarsk kentinde Ukrayna istihbaratına çalışan bir işletme çalışanının gözaltına alındığını duyurdu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:23+0300
2023-08-16T17:23+0300
irkutsk
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ceza
dava
tutuklu
ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) konuya ilişkin açıklamasında, İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinde Ukrayna istihbaratına çalışan bir işletme çalışanının faaliyetlerinin sonlandırıldığı ifade edildi.Açıklamada, “İrkutsk bölgesindeki üretim tesislerinden birinde çalışan bir kişinin bilgi topladığı ve endüstriyel tesis ile ürünlerin durumunu ortaya koyan fotoğraf içerikleri hazırladığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan kişinin edindiği bilgileri daha sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'ne iletmeyi planladığı anlaşıldı.Açıklamaya göre bu kişi ayrıca Rus ordusunun Rusya’yı ve vatandaşlarını korumak için kullanıldığını karalayan broşürler de dağıtıyordu.Suçlu hakkında, yabancı devletle gizli işbirliği maddesi üzerinden ceza davası açıldı, tutuklu sekiz yıla kadar hapis cezası alabilir.
https://sputniknews.com.tr/20230816/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074698529.html
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irkutsk, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ceza, dava, tutuklu, ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
irkutsk, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ceza, dava, tutuklu, ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

FSB, Ukrayna istihbaratına çalışan Angarsk kentinin bir sakinini deşifre etti

17:23 16.08.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB- Voronej
FSB- Voronej - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkenin doğusundaki Angarsk kentinde Ukrayna istihbaratına çalışan bir işletme çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) konuya ilişkin açıklamasında, İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinde Ukrayna istihbaratına çalışan bir işletme çalışanının faaliyetlerinin sonlandırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “İrkutsk bölgesindeki üretim tesislerinden birinde çalışan bir kişinin bilgi topladığı ve endüstriyel tesis ile ürünlerin durumunu ortaya koyan fotoğraf içerikleri hazırladığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi.
Gözaltına alınan kişinin edindiği bilgileri daha sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'ne iletmeyi planladığı anlaşıldı.
Açıklamaya göre bu kişi ayrıca Rus ordusunun Rusya’yı ve vatandaşlarını korumak için kullanıldığını karalayan broşürler de dağıtıyordu.
Suçlu hakkında, yabancı devletle gizli işbirliği maddesi üzerinden ceza davası açıldı, tutuklu sekiz yıla kadar hapis cezası alabilir.
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