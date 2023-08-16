https://sputniknews.com.tr/20230816/fsb-ukrayna-istihbaratina-calisan-angarsk-kentinin-bir-sakinini-desifre-etti-1074698636.html
FSB, Ukrayna istihbaratına çalışan Angarsk kentinin bir sakinini deşifre etti
FSB, Ukrayna istihbaratına çalışan Angarsk kentinin bir sakinini deşifre etti
Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkenin doğusundaki Angarsk kentinde Ukrayna istihbaratına çalışan bir işletme çalışanının gözaltına alındığını duyurdu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:23+0300
2023-08-16T17:23+0300
2023-08-16T17:23+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ceza
dava
tutuklu
ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü
fsb
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) konuya ilişkin açıklamasında, İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinde Ukrayna istihbaratına çalışan bir işletme çalışanının faaliyetlerinin sonlandırıldığı ifade edildi.Açıklamada, “İrkutsk bölgesindeki üretim tesislerinden birinde çalışan bir kişinin bilgi topladığı ve endüstriyel tesis ile ürünlerin durumunu ortaya koyan fotoğraf içerikleri hazırladığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan kişinin edindiği bilgileri daha sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'ne iletmeyi planladığı anlaşıldı.Açıklamaya göre bu kişi ayrıca Rus ordusunun Rusya’yı ve vatandaşlarını korumak için kullanıldığını karalayan broşürler de dağıtıyordu.Suçlu hakkında, yabancı devletle gizli işbirliği maddesi üzerinden ceza davası açıldı, tutuklu sekiz yıla kadar hapis cezası alabilir.
https://sputniknews.com.tr/20230816/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074698529.html
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irkutsk, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ceza, dava, tutuklu, ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
irkutsk, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ceza, dava, tutuklu, ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
FSB, Ukrayna istihbaratına çalışan Angarsk kentinin bir sakinini deşifre etti
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkenin doğusundaki Angarsk kentinde Ukrayna istihbaratına çalışan bir işletme çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) konuya ilişkin açıklamasında, İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinde Ukrayna istihbaratına çalışan bir işletme çalışanının faaliyetlerinin sonlandırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “İrkutsk bölgesindeki üretim tesislerinden birinde çalışan bir kişinin bilgi topladığı ve endüstriyel tesis ile ürünlerin durumunu ortaya koyan fotoğraf içerikleri hazırladığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi.
Gözaltına alınan kişinin edindiği bilgileri daha sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'ne iletmeyi planladığı anlaşıldı.
Açıklamaya göre bu kişi ayrıca Rus ordusunun Rusya’yı ve vatandaşlarını korumak için kullanıldığını karalayan broşürler de dağıtıyordu.
Suçlu hakkında, yabancı devletle gizli işbirliği maddesi üzerinden ceza davası açıldı, tutuklu sekiz yıla kadar hapis cezası alabilir.