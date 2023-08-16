https://sputniknews.com.tr/20230816/fransada-2-abdli-turist-alkollu-girdikleri-eyfel-kulesinde-1-gece-mahsur-kaldi-1074694547.html

ABD'li 2 turist, alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı

ABD'li 2 turist, alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne alkollüyken bilet alıp giren 2 ABD'li turistin sızdıkları için burada bir gece mahsur kaldığı bildirildi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T14:32+0300

2023-08-16T14:32+0300

2023-08-16T14:33+0300

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Fransa'nın yerel basınındaki haberlere göre, Eyfel Kulesi'ni işleten firmanın güvenlik personeli, sabah ziyaret saatine yakın kontrol için girdikleri kulenin halka kapalı bir bölümünde sızmış şekilde 2 adam fark etti.Güvenlik görevlileri, itfaiyecilerin yardımıyla kuleden çıkarttıkları 2 ABD'liyi Paris'in 7'nci bölgesindeki polis karakoluna teslim etti.Polis kaynakları, 2 turistin ABD'den geldiklerini ve 13 Ağustos gecesi girdikleri kuleden çıkış yapacakları sırada bariyerleri aşarak iki ve üçüncü kat arasındaki yasak bir bölgeye girdikten sonra burada sızdıklarını belirtti.Öte yandan kulenin işletmecisi, iki adam hakkında bu hafta suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Firma olay nedeniyle kulenin ziyarete 1 saat geç açıldığını bildirdi. Fransız basını ise savcılığın tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 2 adamı serbest bıraktığını aktardı.

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