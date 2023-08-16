Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Öztunç: CHP yerel seçimlere Kılıçdaroğlu başkanlığında gidecek
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Kalkınma Ekonomisti Soral: Yabancılar enflasyonun üzerinde faiz istiyor
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230816/fransada-2-abdli-turist-alkollu-girdikleri-eyfel-kulesinde-1-gece-mahsur-kaldi-1074694547.html
ABD'li 2 turist, alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı
ABD'li 2 turist, alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı
Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne alkollüyken bilet alıp giren 2 ABD'li turistin sızdıkları için burada bir gece mahsur kaldığı bildirildi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T14:32+0300
2023-08-16T14:33+0300
fransa
paris
eyfel
mahsur kalma
sarhoş
turist
abd
yaşam
itfaiye
itfaiye ekipleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104055/92/1040559223_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1b304f813b2216776b807a689aea7154.jpg
Fransa'nın yerel basınındaki haberlere göre, Eyfel Kulesi'ni işleten firmanın güvenlik personeli, sabah ziyaret saatine yakın kontrol için girdikleri kulenin halka kapalı bir bölümünde sızmış şekilde 2 adam fark etti.Güvenlik görevlileri, itfaiyecilerin yardımıyla kuleden çıkarttıkları 2 ABD'liyi Paris'in 7'nci bölgesindeki polis karakoluna teslim etti.Polis kaynakları, 2 turistin ABD'den geldiklerini ve 13 Ağustos gecesi girdikleri kuleden çıkış yapacakları sırada bariyerleri aşarak iki ve üçüncü kat arasındaki yasak bir bölgeye girdikten sonra burada sızdıklarını belirtti.Öte yandan kulenin işletmecisi, iki adam hakkında bu hafta suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Firma olay nedeniyle kulenin ziyarete 1 saat geç açıldığını bildirdi. Fransız basını ise savcılığın tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 2 adamı serbest bıraktığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230816/game-of-thrones-oyuncusu-36-yasinda-hayatini-kaybetti-1074687074.html
fransa
paris
eyfel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104055/92/1040559223_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ed7e3b68e4e6aa5e610288558adcfe0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, paris, eyfel, mahsur kalma, sarhoş, turist, abd, itfaiye, itfaiye ekipleri, polis, suç duyurusu, dava
fransa, paris, eyfel, mahsur kalma, sarhoş, turist, abd, itfaiye, itfaiye ekipleri, polis, suç duyurusu, dava

ABD'li 2 turist, alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı

14:32 16.08.2023 (güncellendi: 14:33 16.08.2023)
© AFP 2023 / STEPHANE DE SAKUTINEyfel Kulesi- Paris
Eyfel Kulesi- Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / STEPHANE DE SAKUTIN
Abone olTelegram
Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne alkollüyken bilet alıp giren 2 ABD'li turistin sızdıkları için burada bir gece mahsur kaldığı bildirildi.
Fransa'nın yerel basınındaki haberlere göre, Eyfel Kulesi'ni işleten firmanın güvenlik personeli, sabah ziyaret saatine yakın kontrol için girdikleri kulenin halka kapalı bir bölümünde sızmış şekilde 2 adam fark etti.
Güvenlik görevlileri, itfaiyecilerin yardımıyla kuleden çıkarttıkları 2 ABD'liyi Paris'in 7'nci bölgesindeki polis karakoluna teslim etti.
Polis kaynakları, 2 turistin ABD'den geldiklerini ve 13 Ağustos gecesi girdikleri kuleden çıkış yapacakları sırada bariyerleri aşarak iki ve üçüncü kat arasındaki yasak bir bölgeye girdikten sonra burada sızdıklarını belirtti.
Öte yandan kulenin işletmecisi, iki adam hakkında bu hafta suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Firma olay nedeniyle kulenin ziyarete 1 saat geç açıldığını bildirdi. Fransız basını ise savcılığın tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 2 adamı serbest bıraktığını aktardı.
Game of Thrones - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
DÜNYA
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
10:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала