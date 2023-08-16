https://sputniknews.com.tr/20230816/eris-bir-ulkede-daha-tespit-edildi-1074702633.html
Eris bir ülkede daha tespit edildi
Eris bir ülkede daha tespit edildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T22:33+0300
2023-08-16T22:33+0300
2023-08-16T22:33+0300
koronavirüs
eris
koronavirüs
kovid-19
güney afrika
omicron
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Güney Afrika'da Kovid-19'un yeni varyantı Eris vakası tespit edildi.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.Eris varyantı nedir?DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230809/mehmet-ceyhandan-net-yanit-kovid-19un-yeni-varyanti-eris-turkiyeye-yayilir-mi--1074491449.html
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eris varyantı nedir?
Eris bir ülkede daha tespit edildi
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu.
Güney Afrika'da Kovid-19'un yeni varyantı Eris vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.
Eris varyantı nedir?
DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.
Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.