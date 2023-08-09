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Mehmet Ceyhan'dan net yanıt: Kovid-19'un yeni varyantı 'Eris' Türkiye'ye yayılır mı?
Mehmet Ceyhan'dan net yanıt: Kovid-19'un yeni varyantı 'Eris' Türkiye'ye yayılır mı?
İngiltere'de, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Yeni varyant... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor. Eris, yüzde 39.4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın 2. varyant olarak kayıtlara geçti. Kovid-19'un yeni varyantının görülmesi akıllara “Eris, Türkiye’ye de yayılır mı?” sorusunu getirdi.Milliyet'in haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandeminin eskisi gibi alevlenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.Ceyhan şunları söyledi: “Aşılar, geçirilen Kovid-19 toplumda bağışıklık oluşturdu. Artık yeni salgın beklemiyoruz. Tek tek vakalar olabilir. Şu anda da var etrafımızda. Bu varyantlar birkaç ülkede fark ediliyor, sonra görülmüyor. Çünkü eskisi gibi yoğun test yapılmıyor.”'Salgın riski oluşturmuyor'Birçok varyantın tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Ceyhan, “Mesela gribin henüz bize gelmeyen insandan insana bulaş özelliği kazanmayan, örneğin Güneydoğu Asya’da görülmeye devam eden tipleri var. O insandan insana bulaş özelliği kazanmadığı için bir salgın riski oluşturmuyor. İlk çıktığında örneğin kuş gribi, hayvanlardan insanlara ilk defa bulaştı ve kısmi yayılım gösterdi fakat sonra bağışıklık gelişti ve insandan insana bulaş özelliği kazanamadığı için risk kayboldu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/ingilterede-kovid-19un-yeni-varyanti-eris-yayiliyor-1074457343.html
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ingiltere, koronavirüs, eris, mehmet ceyhan
ingiltere, koronavirüs, eris, mehmet ceyhan

Mehmet Ceyhan'dan net yanıt: Kovid-19'un yeni varyantı 'Eris' Türkiye'ye yayılır mı?

07:50 09.08.2023 (güncellendi: 07:55 09.08.2023)
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Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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İngiltere'de, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Yeni varyant Türkiye’ye de yayılır mı?" sorusunu yanıtladı.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor. Eris, yüzde 39.4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın 2. varyant olarak kayıtlara geçti. Kovid-19'un yeni varyantının görülmesi akıllara “Eris, Türkiye’ye de yayılır mı?” sorusunu getirdi.
Milliyet'in haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandeminin eskisi gibi alevlenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
Ceyhan şunları söyledi:
“Aşılar, geçirilen Kovid-19 toplumda bağışıklık oluşturdu. Artık yeni salgın beklemiyoruz. Tek tek vakalar olabilir. Şu anda da var etrafımızda. Bu varyantlar birkaç ülkede fark ediliyor, sonra görülmüyor. Çünkü eskisi gibi yoğun test yapılmıyor.”

'Salgın riski oluşturmuyor'

Birçok varyantın tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Ceyhan, “Mesela gribin henüz bize gelmeyen insandan insana bulaş özelliği kazanmayan, örneğin Güneydoğu Asya’da görülmeye devam eden tipleri var. O insandan insana bulaş özelliği kazanmadığı için bir salgın riski oluşturmuyor. İlk çıktığında örneğin kuş gribi, hayvanlardan insanlara ilk defa bulaştı ve kısmi yayılım gösterdi fakat sonra bağışıklık gelişti ve insandan insana bulaş özelliği kazanamadığı için risk kayboldu” dedi.
Maske - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
KORONAVİRÜS
İngiltere'de Kovid-19'un yeni varyantı Eris yayılıyor
7 Ağustos, 22:39
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