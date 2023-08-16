https://sputniknews.com.tr/20230816/dugun-icin-iran-irak-ve-norvecten-geldiler-damada-2-milyon-tl-geline-kilolarca-altin-takildi-1074687936.html

Düğün için İran, Irak ve Norveç'ten geldiler: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

Düğün için İran, Irak ve Norveç'ten geldiler: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 binin üzerinde kişinin katıldığı düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T11:10+0300

2023-08-16T11:10+0300

2023-08-16T11:21+0300

yaşam

düğün

hakkari

altın

gelin

damat

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Yüksekova, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Bir hafta arayla hem İstanbul'da hem de Yüksekova'da gerçekleştirilen düğüne yurt içinin yanı sıra İran, Irak ve Norveç'ten katılım oldu. Binlerce kişinin katılım sağladığı düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.Düğüne olan katılımdan memnun olduğunu ifade eden toy büyüğü aynı zamanda damadın amcası Mahkum Karael, “Geçen hafta İstanbul’da görkemli bir düğün yaptık. Düğünümüze yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şimdi de Yüksekova'da düğünümüzü yapıyoruz. Burası da çok yoğun geçiyor. Düğünümüze yaklaşık 3 bin misafirimiz katıldı. Ben düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada her iki cihanda saadetler diliyorum” dedi.Mutluluğunu kelimelerle ifade edemediğini aktaran gelin İrem Karakuş ise, “İstanbul’da yaşıyorum. Yüksekova'nın Diri aşiretine gelin geldim. Çok güzel bir düğün oldu. Düğünümüze ülkemizin her yerinden misafirler katıldı. Mutluyum” ifadelerini kullandı.Damat İbrahim Karael de, “Hem İstanbul'da hem de Yüksekova'da görkemli düğün yaptık. Hem orada hem burada düğünümüze iştirak edip, bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230814/dugun-icin-sokak-arasinda-tufeklerle-havaya-ates-actilar-1074624501.html

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