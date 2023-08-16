BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Güney Afrika'da ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi

Yeni Kalkınma Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Güney Afrika'da ilk kez ihraç edilen tahvilin tutarı 1.5 milyar rand (yaklaşık 78 milyon dolar).



Güney Afrika pazarında 2015'ten bu yana en yüksek notu alan bu tahvil ihracı, bankanın merkezinin bulunduğu Çin dışındaki yerel para birimi tahvillerinin ilki olma özelliğini de taşıyor.



Banka, geçen yıl Çin'de üç 'panda tahvili' ile 13 milyar yuan (1.8 milyar dolar) ihraç etmişti. 2023 yılı sonuna kadar Hindistan'da ilk rupi tahvilinin ihraç edilmesi planlanıyor.



Şangay merkezli Yeni Kalkınma Bankası, 2014 yılında kurulmuş olup 100 milyar büyüklüğüne sermayeye sahip.