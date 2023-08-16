https://sputniknews.com.tr/20230816/brics-yeni-kalkinma-bankasi-guney-afrikada-ilk-kez-tahvil-ihraci-gerceklestirdi-1074695394.html
BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Güney Afrika'da ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Güney Afrika'da ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) kurduğu Yeni Kalkınma Bankası, Güney Afrika'da ilk kez tahvil ihraç etti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T14:56+0300
2023-08-16T14:56+0300
2023-08-16T14:56+0300
ekonomi
yeni kalkınma bankası
güney afrika
çin
tahvil
ihraç
hindistan
şangay
rupi
dolar
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Yeni Kalkınma Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Güney Afrika'da ilk kez ihraç edilen tahvilin tutarı 1.5 milyar rand (yaklaşık 78 milyon dolar).Güney Afrika pazarında 2015'ten bu yana en yüksek notu alan bu tahvil ihracı, bankanın merkezinin bulunduğu Çin dışındaki yerel para birimi tahvillerinin ilki olma özelliğini de taşıyor.Banka, geçen yıl Çin'de üç 'panda tahvili' ile 13 milyar yuan (1.8 milyar dolar) ihraç etmişti. 2023 yılı sonuna kadar Hindistan'da ilk rupi tahvilinin ihraç edilmesi planlanıyor.Şangay merkezli Yeni Kalkınma Bankası, 2014 yılında kurulmuş olup 100 milyar büyüklüğüne sermayeye sahip.
https://sputniknews.com.tr/20230816/belarus-ilk-kez-brics-zirvesi-etkinliklerine-katilacak-1074689920.html
güney afrika
çin
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yeni kalkınma bankası, güney afrika, çin, tahvil, ihraç, hindistan, şangay, rupi, dolar, rand, yerel para, yerel para birimiyle ticaret, brics
yeni kalkınma bankası, güney afrika, çin, tahvil, ihraç, hindistan, şangay, rupi, dolar, rand, yerel para, yerel para birimiyle ticaret, brics
BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Güney Afrika'da ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
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BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) kurduğu Yeni Kalkınma Bankası, Güney Afrika'da ilk kez tahvil ihraç etti.
Yeni Kalkınma Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Güney Afrika'da ilk kez ihraç edilen tahvilin tutarı 1.5 milyar rand (yaklaşık 78 milyon dolar).
Güney Afrika pazarında 2015'ten bu yana en yüksek notu alan bu tahvil ihracı, bankanın merkezinin bulunduğu Çin dışındaki yerel para birimi tahvillerinin ilki olma özelliğini de taşıyor.
Banka, geçen yıl Çin'de üç 'panda tahvili' ile 13 milyar yuan (1.8 milyar dolar) ihraç etmişti. 2023 yılı sonuna kadar Hindistan'da ilk rupi tahvilinin ihraç edilmesi planlanıyor.
Şangay merkezli Yeni Kalkınma Bankası, 2014 yılında kurulmuş olup 100 milyar büyüklüğüne sermayeye sahip.