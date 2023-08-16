https://sputniknews.com.tr/20230816/belarus-ilk-kez-brics-zirvesi-etkinliklerine-katilacak-1074689920.html

Belarus ilk kez BRICS zirvesi etkinliklerine katılacak

Belarus ilk kez BRICS zirvesi etkinliklerine katılacak

BRICS zirvesi çerçevesindeki etkinliklere ilk kez katılacak olan Belarus, Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik tarafından temsil... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T12:15+0300

2023-08-16T12:15+0300

2023-08-16T12:15+0300

belarus

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Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anatoly Glaz, Belarus heyetinin bir sonraki hafta Johannesburg'da düzenlenecek BRICS zirvesi çerçevesindeki etkinliklere ilk kez katılacağını söyledi. Buna göre Belarus'un, BRICS Afrika Sosyal Yardımı ve BRICS Plus Diyaloğu'na katılması bekleniyor.Yaptığı açıklamada Glaz, "Elimizde ilgili bir davetiye var ve heyetimiz kesinlikle orada olmayı planlıyor. Yaklaşan zirvenin ana teması bize yakın ve net, kulağa 'BRICS ve Afrika: ortak hızlandırılmış büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı çok taraflılık için ortaklık' gibi geliyor. Dolayısıyla Belarus ilk kez bu zirvenin bir etkinliğine katılacak" dedi.Heyete, Belarus lideri Aleksandr Aleksander Lukaşenko adına Dışişleri Bakanı Sergey Aleinik başkanlık edecek. Glaz, Belarus delegasyonu başkanının bu fırsatı, diğer bazı ülkelerden meslektaşlarıyla bir araya gelmek için değerlendireceğini kaydetti.22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinde bildirdiğine göre, Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.

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