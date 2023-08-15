https://sputniknews.com.tr/20230815/svr-direktoru-nariskin-brics-cok-kutuplu-dunyanin-temelindeki-tuglalar-olacak-1074674908.html
SVR Direktörü Narışkin: BRICS, çok kutuplu dünyanın temelindeki tuğlalar olacak
SVR Direktörü Narışkin: BRICS, çok kutuplu dünyanın temelindeki tuğlalar olacak
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, BRICS’in özgür ve eşit haklara sahip çok kutuplu dünyanın temelindeki tuğlalar haline geleceğini... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T22:48+0300
2023-08-15T22:48+0300
2023-08-15T22:48+0300
dünya
rusya dış istihbarat servisi
rusya dış istihbarat servisi (svr)
rusya
sergey narışkin
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074674748_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_664024653cb36dc2e1ee23befe881d43.jpg
Moskova’daki Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Narışkin, “Adil ve demokratik bir uluslararası ilişkiler mimarisinin oluşması açısından BRICS gibi bir yapının potansiyeli büyük. Bu kısaltmanın İngilizcede ‘tuğlalar’ gibi duyulmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.Narışkin, “Varlık, kelimenin tam anlamıyla Anglosaksonlara göz kırpıyor. Bunlar gerçekten özgür ve eşit haklara sahip dünyanın temelindeki gerçek tuğlalar ve yakın zamanda bunlara yeni tuğlalar ve kutuplar katılacak. Çok kutupluluk binası giderek büyüyecek ve güçlenecek, halkların egemenlik ve özdeşlik haklarını savunacak, gerçek ekonomiyi geliştirecek. Dünyadaki hiçbir canavar bu binayı yıkamayacak” diye ekledi.
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074674748_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a7db2ac1b4ad5a1776e0cd2d4b40b33b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya dış istihbarat servisi, rusya dış istihbarat servisi (svr), rusya, sergey narışkin, moskova
rusya dış istihbarat servisi, rusya dış istihbarat servisi (svr), rusya, sergey narışkin, moskova
SVR Direktörü Narışkin: BRICS, çok kutuplu dünyanın temelindeki tuğlalar olacak
Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, BRICS’in özgür ve eşit haklara sahip çok kutuplu dünyanın temelindeki tuğlalar haline geleceğini belirtti.
Moskova’daki Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Narışkin, “Adil ve demokratik bir uluslararası ilişkiler mimarisinin oluşması açısından BRICS gibi bir yapının potansiyeli büyük. Bu kısaltmanın İngilizcede ‘tuğlalar’ gibi duyulmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Narışkin, “Varlık, kelimenin tam anlamıyla Anglosaksonlara göz kırpıyor. Bunlar gerçekten özgür ve eşit haklara sahip dünyanın temelindeki gerçek tuğlalar ve yakın zamanda bunlara yeni tuğlalar ve kutuplar katılacak. Çok kutupluluk binası giderek büyüyecek ve güçlenecek, halkların egemenlik ve özdeşlik haklarını savunacak, gerçek ekonomiyi geliştirecek. Dünyadaki hiçbir canavar bu binayı yıkamayacak” diye ekledi.