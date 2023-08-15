https://sputniknews.com.tr/20230815/svr-direktoru-nariskin-brics-cok-kutuplu-dunyanin-temelindeki-tuglalar-olacak-1074674908.html

SVR Direktörü Narışkin: BRICS, çok kutuplu dünyanın temelindeki tuğlalar olacak

SVR Direktörü Narışkin: BRICS, çok kutuplu dünyanın temelindeki tuğlalar olacak

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, BRICS’in özgür ve eşit haklara sahip çok kutuplu dünyanın temelindeki tuğlalar haline geleceğini... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T22:48+0300

2023-08-15T22:48+0300

2023-08-15T22:48+0300

dünya

rusya dış istihbarat servisi

rusya dış istihbarat servisi (svr)

rusya

sergey narışkin

moskova

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Moskova’daki Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Narışkin, “Adil ve demokratik bir uluslararası ilişkiler mimarisinin oluşması açısından BRICS gibi bir yapının potansiyeli büyük. Bu kısaltmanın İngilizcede ‘tuğlalar’ gibi duyulmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.Narışkin, “Varlık, kelimenin tam anlamıyla Anglosaksonlara göz kırpıyor. Bunlar gerçekten özgür ve eşit haklara sahip dünyanın temelindeki gerçek tuğlalar ve yakın zamanda bunlara yeni tuğlalar ve kutuplar katılacak. Çok kutupluluk binası giderek büyüyecek ve güçlenecek, halkların egemenlik ve özdeşlik haklarını savunacak, gerçek ekonomiyi geliştirecek. Dünyadaki hiçbir canavar bu binayı yıkamayacak” diye ekledi.

rusya

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rusya dış istihbarat servisi, rusya dış istihbarat servisi (svr), rusya, sergey narışkin, moskova