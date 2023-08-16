https://sputniknews.com.tr/20230816/beyaz-saray-sozcusu-yanlislikla-abd-baskani-adina-bir-yazi-yayinladi-1074698012.html

Beyaz Saray Sözcüsü yanlışlıkla ABD Başkanı adına bir yazı yayınladı

Beyaz Saray Sözcüsü yanlışlıkla ABD Başkanı adına bir yazı yayınladı

The Washington Examiner, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in yanlışlıkla X platformunda ABD Başkanı Joe Biden adına bir paylaşımda bulunduğuna dikkat... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T16:46+0300

2023-08-16T16:46+0300

2023-08-16T16:46+0300

dünya

abd

seçim

başkanlık seçimleri

beyaz saray

x

sosyal medya

paylaşım

karine jean-pierre

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056127887_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7396b78f53700e038ccb1a85dcb2e861.jpg

ABD merkezli The Washington Examiner'ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in X paylaşımında, “Amerika’ya yatırım yapmak, Amerika’nın tamamına yatırım yapmak demek. Başkanlığa aday olduğumda ülkenin hiçbir bölümünü dikkatten yoksun bırakmayacağıma söz verdim” yazdığı aktarılıyor.Bu paylaşımın yerel saatle 15.05’te yapıldığı, ama bir saatten kısa bir süre sonra kaldırıldığına dikkat çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-ordusunda-senatonun-karistigi-atama-krizi-benzeri-gorulmemis-tehlikeli-durum-1074697460.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, seçim, başkanlık seçimleri, beyaz saray, x, sosyal medya, paylaşım, karine jean-pierre, joe biden