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Beyaz Saray Sözcüsü yanlışlıkla ABD Başkanı adına bir yazı yayınladı
Beyaz Saray Sözcüsü yanlışlıkla ABD Başkanı adına bir yazı yayınladı
The Washington Examiner, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in yanlışlıkla X platformunda ABD Başkanı Joe Biden adına bir paylaşımda bulunduğuna dikkat... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T16:46+0300
2023-08-16T16:46+0300
dünya
abd
seçim
başkanlık seçimleri
beyaz saray
x
sosyal medya
paylaşım
karine jean-pierre
joe biden
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ABD merkezli The Washington Examiner'ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in X paylaşımında, “Amerika’ya yatırım yapmak, Amerika’nın tamamına yatırım yapmak demek. Başkanlığa aday olduğumda ülkenin hiçbir bölümünü dikkatten yoksun bırakmayacağıma söz verdim” yazdığı aktarılıyor.Bu paylaşımın yerel saatle 15.05’te yapıldığı, ama bir saatten kısa bir süre sonra kaldırıldığına dikkat çekildi.
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abd, seçim, başkanlık seçimleri, beyaz saray, x, sosyal medya, paylaşım, karine jean-pierre, joe biden
abd, seçim, başkanlık seçimleri, beyaz saray, x, sosyal medya, paylaşım, karine jean-pierre, joe biden

Beyaz Saray Sözcüsü yanlışlıkla ABD Başkanı adına bir yazı yayınladı

16:46 16.08.2023
© AFP 2023 / ALEX WONGKarine Jean-Pierre
Karine Jean-Pierre - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / ALEX WONG
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The Washington Examiner, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in yanlışlıkla X platformunda ABD Başkanı Joe Biden adına bir paylaşımda bulunduğuna dikkat çekti.
ABD merkezli The Washington Examiner'ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in X paylaşımında, “Amerika’ya yatırım yapmak, Amerika’nın tamamına yatırım yapmak demek. Başkanlığa aday olduğumda ülkenin hiçbir bölümünü dikkatten yoksun bırakmayacağıma söz verdim” yazdığı aktarılıyor.
Bu paylaşımın yerel saatle 15.05’te yapıldığı, ama bir saatten kısa bir süre sonra kaldırıldığına dikkat çekildi.
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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