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https://sputniknews.com.tr/20230816/ankarada-2-grup-arasinda-silahli-kavga-kacarken-yayalara-carptilar-1074680787.html
Ankara'da 2 grup arasında silahlı kavga: Kaçarken yayalara çarptılar
Ankara'da 2 grup arasında silahlı kavga: Kaçarken yayalara çarptılar
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
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ankara
silahlı kavga
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Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı.4 kişi yaralandıİhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230815/corluda-tekel-bayisine-silahli-saldiri-ambulansi-arayinca-basinda-sise-kirdilar-1074647964.html
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ankara, silahlı kavga, yaralı
ankara, silahlı kavga, yaralı

Ankara'da 2 grup arasında silahlı kavga: Kaçarken yayalara çarptılar

05:45 16.08.2023
© AA / Muhammed Nuri ErdoğanAnkara silahlı kavga
Ankara silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı.
Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.
Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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