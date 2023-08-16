https://sputniknews.com.tr/20230816/ankarada-2-grup-arasinda-silahli-kavga-kacarken-yayalara-carptilar-1074680787.html

Ankara'da 2 grup arasında silahlı kavga: Kaçarken yayalara çarptılar

Ankara'da 2 grup arasında silahlı kavga: Kaçarken yayalara çarptılar

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T05:45+0300

2023-08-16T05:45+0300

2023-08-16T05:45+0300

türkiye

ankara

silahlı kavga

yaralı

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Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı.4 kişi yaralandıİhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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