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https://sputniknews.com.tr/20230815/corluda-tekel-bayisine-silahli-saldiri-ambulansi-arayinca-basinda-sise-kirdilar-1074647964.html
Çorlu’da tekel bayisine silahlı saldırı: Ambulansı arayınca başında şişe kırdılar
Çorlu’da tekel bayisine silahlı saldırı: Ambulansı arayınca başında şişe kırdılar
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tekel bayisine gelerek alışveriş yapan şahıslar ile esnaf arasında ödeme tartışması yaşandı. Silahlı saldırıya dönüşen olayda 3... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T06:00+0300
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esenyurt
çorlu
tekel
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir tekel bayisinde, sabaha karşı silahlı saldırı yaşandı. Markete gelen 3 şahıs, poşet dolusu alışveriş yaptı. Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle iş yeri esnafı ile müşteri arasından tartışma yaşandı. Sinirlenen şahıslardan biri esnaf O.G.'ye kurşun yağdırdı. Kulağından yaralanan büfe sahibi O.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.G.'nin yanında bulunan 1 kişi de tekme ve yumruklu saldırıya uğrayarak darp edildi.Şişe kırdılarÖte yandan yaralanan O.G. için ambulansı arayan komşu esnaf A.D.'nin kafasına öfkeli şahıslar tarafından alkol şişesi vuruldu. Başında alkol şişesinin kırılması sonucu yaralanan A.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.'nin başına dikiş atılarak tedavisi yapıldı.Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurtta-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-tekel-bayisine-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1074165584.html
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esenyurt, çorlu, tekel, tekel bayi
esenyurt, çorlu, tekel, tekel bayi

Çorlu’da tekel bayisine silahlı saldırı: Ambulansı arayınca başında şişe kırdılar

06:00 15.08.2023
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW008318Tekel bayisi
Tekel bayisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW008318
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tekel bayisine gelerek alışveriş yapan şahıslar ile esnaf arasında ödeme tartışması yaşandı. Silahlı saldırıya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir tekel bayisinde, sabaha karşı silahlı saldırı yaşandı. Markete gelen 3 şahıs, poşet dolusu alışveriş yaptı. Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle iş yeri esnafı ile müşteri arasından tartışma yaşandı.
Sinirlenen şahıslardan biri esnaf O.G.'ye kurşun yağdırdı. Kulağından yaralanan büfe sahibi O.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.G.'nin yanında bulunan 1 kişi de tekme ve yumruklu saldırıya uğrayarak darp edildi.

Şişe kırdılar

Öte yandan yaralanan O.G. için ambulansı arayan komşu esnaf A.D.'nin kafasına öfkeli şahıslar tarafından alkol şişesi vuruldu. Başında alkol şişesinin kırılması sonucu yaralanan A.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.'nin başına dikiş atılarak tedavisi yapıldı.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
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Esenyurt’ta tekel bayisine silahlı saldırıda 1 kişi yakalandı: Cinayetin nedeni netleşti
30 Temmuz, 09:41
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