https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurtta-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-tekel-bayisine-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1074165584.html
Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta tekel bayisinde silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T09:41+0300
2023-07-30T09:41+0300
2023-07-30T09:41+0300
türkiye
esenyurt
tekel bayi
silahlı saldırı
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Esenyurt’ta bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.Görüntüler ortaya çıktıÖte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/marmariste-silahli-ve-satirli-kavga-2-olu-1-yarali-1074041087.html
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esenyurt, tekel bayi, silahlı saldırı
esenyurt, tekel bayi, silahlı saldırı
Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Esenyurt'ta tekel bayisinde silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi.
Esenyurt’ta bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
Görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.