https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurtta-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-tekel-bayisine-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1074165584.html

Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta tekel bayisinde silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T09:41+0300

2023-07-30T09:41+0300

2023-07-30T09:41+0300

türkiye

esenyurt

tekel bayi

silahlı saldırı

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Esenyurt’ta bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.Görüntüler ortaya çıktıÖte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/marmariste-silahli-ve-satirli-kavga-2-olu-1-yarali-1074041087.html

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